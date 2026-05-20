Brutal crimen en Chubut: asesinaron a una mujer e hirieron de gravedad a chofer de aplicación

La localidad chubutense de Comodoro Rivadavia se encuentra conmocionada por el asesinato de una mujer de 33 años, quien fue hallada en el interior de un auto, y del grave estado del conductor de aplicaciones que la llevaba, tras ser presuntamente emboscado por otro vehículo.

Fuentes policiales informaron que la violenta secuencia se descubrió minutos antes de la medianoche del martes, cuando un Volkswagen Track de color gris frenó bruscamente frente a la Comisaría Seccional Séptima pidiendo ayuda.

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En ese momento, el conductor llamado Luis Damián Uribe (30), pidió ayuda a los gritos tras ser alcanzado por los proyectiles. Al asistirlo, el personal policial constató que en el asiento de acompañante estaba sin signos vitales Mariana Soledad Calfuquir (33), quien tenía lesiones letales por arma de fuego en la cabeza.

En tanto, Uribe fue trasladado de urgencia por el servicio de emergencias médicas al Hospital Regional local, donde ingresó en estado crítico y fue operado de inmediato de su lesión en el abdomen, permaneciendo bajo pronóstico reservado y con riesgo de vida.

Investigación

Según la declaración del chofer antes de perder el conocimiento, el episodio ocurrió mientras estaba prestando servicios de traslado mediante una aplicación digital de viajes. Por motivos que son materia de investigación, el auto fue emboscado y atacado a balazos.

Los peritos de la División Criminalística que trabajaron sobre el rodado bajo las directivas del ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, y de la Unidad Regional, detectaron que la carrocería exhibía impactos de bala.

Peritajes al automóvil baleado

La mayor concentración de tiros se localizó en la ventanilla lateral derecha, lo que evidencia que los agresores dispararon de manera directa desde afuera hacia adentro de la cabina.

Los investigadores locales, apoyados por los agentes de la Brigada de Investigaciones, analizan las cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer cuál fue el detonante de la balacera y lograr individualizar a los sospechosos.

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