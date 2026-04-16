La desgarradora frase que repetía la chica que se mató luego de que su ex difundiera un video íntimo

La madre de Shadya Altamirano, la abogada de 29 años que se mató un mes después de denunciar a su ex por difundir videos sexuales que grabaron juntos, confirmó que la chica vivía una pesadilla y que, una gran cantidad de veces al día, repetía una frase desgarradora: "Ahora todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas".

En ese sentido, María Verónica Rodríguez (52), mamá de Shadya, sostuvo que su hija tomó la fatal decisión "porque no podía soportar" la exposición pública de ese material que, según la denuncia familiar, había sido compartido por el hombre de 43 años en un grupo de WhatsApp con sus amigos.

La mamá de la joven fallecida señaló que su hija "no podía soportar" lo que se dijera de ella.

"Desde los 16 años andaba con un noviecito, pero nunca lo presentó de manera formal. Era una relación enfermiza, iban y venían", describió, y agregó que su hija "lo amaba" y que él "era de esos chicos que la usaba, la tenía, le hacía probar estupefacientes".

De acuerdo con la denuncia, radicada el 1° de marzo, un día después de la difusión del material, la joven se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto y denunció a su ex por "amenazas".

Luego de esa presentación, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero informó en un comunicado que se pusieron a disposición de la denunciante herramientas de protección, entre ellas la instalación de un botón antipánico en su celular.

Sin embargo, desde el MPF indicaron que la joven rechazó la medida ofrecida y firmó el acta correspondiente.

Según explicó su madre, Shadya no dejó ningún mensaje de despedida. "Creemos que fue un impulso", sostuvo entre lágrimas, y completó: "Pueden preguntar en el pueblo cómo somos como familia y quién era ella. Nos dejaron solos".