Conmoción: denunció a su ex novio por difundir un video íntimo y se quitó la vida

Los vecinos de localidad de Pinto, Santiago del Estero, no salen de su conmoción, luego de que Verónica Shadya Altamirano, una abogada de 29 años decidiera quitarse la vida tras la viralización de un video íntimo que había grabado con su expareja, denunciado por la propia víctima antes de tomar la fatal decisión.

La joven letrada, que además se desempeñaba como profesora de danzas, había radicado una denuncia el pasado 1° de marzo en la Comisaría 17 de Pinto. Allí acusó a su expareja de ejercer violencia física, psicológica y sexual durante la relación, y de haber compartido sin su consentimiento un video íntimo en el que ambos aparecían.

La joven había denunciado a su expareja por viralizar las imágenes que habían grabado juntos.

Según su declaración, ella había decidido poner fin al vínculo el 26 de febrero. "Era insostenible por el constante maltrato psicológico, verbal y violencia sexual y física que padecía", expresó en la denuncia.

En su presentación, también detalló que un conocido le advirtió que su expareja había comenzado a hablar de su intimidad en reuniones sociales y a mostrar imágenes privadas. De acuerdo a su relato, ese material habría sido difundido incluso a través de grupos de WhatsApp.

Ante esa situación, Altamirano pidió a la Justicia que se tomaran medidas para frenar ese accionar. Además, señaló que el hombre habría tenido conductas similares con otras exparejas y que, frente a la posibilidad de ser denunciado, respondía con amenazas.

El cuerpo de la joven fue encontrado por su padre



Según trascendió en los medios locales, el cuerpo de la joven fue hallado por su padre, Luis Guerrero Altamirano, un odontólogo reconocido en la zona. En ese momento, se activó una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió una responsabilidad vinculada a las denuncias previas.

Mientras tanto, familiares, amigos y seres queridos de la fallecida convocaron a una marcha para pedir justicia.