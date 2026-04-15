Nuevo problema para la abogada acusada de racismo: su ex la denunció por "robarle" el auto

Agostina Páez (29), la abogada que estuvo con tobillera electrónica por racismo sin poder salir de Brasil y que aguarda a la sentencia definitiva de la Justicia, tiene un nuevo problema luego debido a que Javier Zanoni (32), ex pareja de la joven, la denunció en la provincia de Santiago del Estero, de donde es oriunda, por no devolverle su auto.

El hombre, con quien la letrada convivió durante tres años, realizó una presentación al respecto ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez por supuesta retención indebida y presunto abuso de confianza, consignó el medio local El Liberal.

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¿Qué dijo la abogada?

Páez, por su parte, confirmó la denuncia en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas (NA), pero aseguró que Zanoni le manifestó que retirará la denuncia en su contra.

Además, brindó detalles sobre el conflicto. "Él tenía mi auto a su nombre, pero sabiendo que pago y pagué siempre todo yo", precisó la joven.

Páez amplió: "Su abogada le recomendó esa vía. Me enteré por los medios y lo llamé".

La joven aseguró que, mediante esa comunicación, logró convencer al hombre de quitar la denuncia.

Páez señaló que, además, se reunieron y quedaron en "hacer un acuerdo extrajudicial" para cambiar la titularidad del vehículo con el fin de evitar futuros problemas.

Respecto al conflicto en Brasil, se espera que en los próximos días se conozca el veredicto final por parte del juez en torno a la causa por racismo.

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