La novia del padre de Agostina Páez anunció su separación tras el escándalo por racismo

La abogada Stefany Budan confirmó el final de su relación con Mariano Páez, el hombre que quedó en el centro de la tormenta tras la difusión de un video donde realizaba gestos racistas. El escándalo estalló justo cuando su hija, Agostina Páez, regresaba a Santiago del Estero después de haber estado tres meses presa en Brasil bajo una acusación de injuria racial.

El impacto del video, donde se veía a Mariano Páez imitando a un mono en un bar, terminó por dinamitar un vínculo que apenas días atrás celebraba su primer aniversario.

La letrada utilizó sus redes sociales para marcar una frontera clara y definitiva frente a los conflictos que rodean a la familia Páez. Para Budan, la exposición mediática se volvió insoportable en un momento donde su salud emocional ya se encontraba frágil por cuestiones personales profundas.

En su descargo, la profesional relató que atraviesa un período de extrema vulnerabilidad. La fecha coincide con el aniversario del fallecimiento de su hijo, un episodio traumático que revivió en medio del "caos" generado por las acciones de su ahora expareja.

"Me encuentro reviviendo uno de los episodios más devastadores de mi vida", detalló al referirse al doloroso instante en que su hijo sufrió un paro cardíaco en sus brazos.

La decisión de Budan representa un giro respecto a su postura inicial. Apenas se viralizaron las imágenes de Mariano Páez, ella había salido en su defensa argumentando que el hombre no tenía "lucidez ni control" debido al consumo de alcohol.

Sin embargo, la presión y la realidad del escándalo pesaron. Ahora la abogada exige que se deje de vincular su nombre con las causas judiciales y los comportamientos de los Páez.

Su objetivo es iniciar un proceso de reconstrucción personal y sanación en la más absoluta intimidad, lejos de los flashes y las polémicas que involucran a Agostina que estuvo detenida en Río de Janeiro.

"A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga, sin sombras que interfieran en mi camino", escribió en sus redes.

Budan busca dejar atrás las "sombras" y el pasado que, según sus palabras, la perseguía por su cercanía con el padre de Agostina. Para ella, el ciclo se cerró de manera definitiva y solicitó respeto para transitar su duelo personal.

Mientras tanto, Agostina dijo sentir "vergüenza" por las imágenes que circularon de su papá. Aseguró que se sintió morir al ver a su padre imitando los mismos gestos por los que ella tuvo que pasar casi noventa días tras las rejas en un país extranjero, una situación que calificó como inentendible.

Agostina reconoció que, aunque valora el apoyo que recibió de su padre durante su detención, no comparte "para nada" sus reacciones. La joven santiagueña admitió que muchas veces siente que debe ocupar el rol de madre de su propio padre, quien le envió mensajes pidiéndole perdón por el daño causado.







































