Escándalo por los gestos racistas y comentarios del padre de Agostina Páez: "Estaba alcoholizado"

Luego de la difusión de un video en el que Mariano Páez aparece realizando gestos racistas en Santiago del Estero, la pareja del hombre salió a respaldarlo públicamente. La escena generó polémica porque replica las conductas por las que su hija, Agostina Páez, fue imputada por injuria racial en Brasil y permaneció retenida durante más de dos meses.

La defensa llegó de parte de Stefany Budan, quien utilizó sus redes sociales para explicar el contexto en el que se grabó el material. Según detalló, el episodio ocurrió mientras celebraban su primer aniversario, en un encuentro donde, afirmó, su pareja se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En una publicación acompañada por imágenes de ambos, la mujer también se refirió a las frases que se escuchan en el video, donde el hombre dice: "Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero". En ese marco, buscó relativizar el contenido de esas declaraciones.

" No fue una confesión, estaba alcoholizado "



"Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad. El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros", escribió Budan en su cuenta de Instagram.

En la misma línea, agregó: "Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente. No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcoholizada diciendo cosas sin coherencia ni sustento".

En otro posteo previo, la mujer también hizo referencia a la relación y a episodios pasados, incluida una denuncia por violencia de género que había presentado contra él. "4 de abril, hoy cumplimos 1 año. Sí, pasó de todo. Sí, hubo violencia. Y no lo voy a tapar para que a ustedes les cierre el relato. Pero tampoco somos los mismos", expresó.

Además, en ese mismo mensaje aludió al contenido del video y buscó despegar a su pareja de las afirmaciones realizadas. "Sé perfectamente que no sos narco, ni usurero, ni nada de lo que dijiste en un estado de ebriedad. Lo que ocurrió anoche tuvo alcohol, errores y consecuencias. Una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionaras y dijeras cosas, cosas que no se las puede interpretar literalmente en el estado en el que estabas", sostuvo.

Un historial de violencia y una versión contradictoria



Inicialmente, el padre de Agostina había afirmado que el video era falso y que había sido generado mediante inteligencia artificial. Sin embargo, tanto su pareja como su propia hija terminaron desmintiendo esa versión y confirmaron la veracidad de las imágenes.

Por su parte, la joven santiagueña, que aún enfrenta un proceso judicial en Brasil tras haber abonado una fianza de 20 mil dólares, también se pronunció. "Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo", señaló.

Finalmente, Agostina tomó distancia de lo ocurrido con su padre y rechazó su comportamiento. "Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente", concluyó.