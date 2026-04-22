Quién es "El Puma de Janeiro", el argentino detenido por racismo en Copacabana

Su nombre es José Luis Haile, de 67 años, oriundo de La Plata, lleva más de dos años viviendo en Río de Janeiro, donde se gana la vida vendiendo choclo en la playa y cervezas por las noches.

Conocido con los apodos de "El Puma", "El Puma de Janeiro" o "El Puma es carioca", esta semana fue detenido por un insulto racista a una joven brasileña en un supermercado de Copacabana.

El argentino acusado de racismo compartía en sus redes sociales.

Ese hecho lo convirtió en noticia. Pero su historia en Brasil venía de antes. Se instaló en Brasil a fines de 2023, donde su emprendimiento se llama "J do milho verde" y recorre playas y barrios como Praia Vermelha y Copacabana.

En julio pasado contó en un video que tuvo que escapar de la Prefectura mientras trabajaba: "Me corrieron, los vi venir a 200 metros y rajé. Hijos de puta, me tienen de memoria".

Hincha declarado de Boca Juniors y del club Atenas de La Plata, suele usar la camiseta de la selección brasileña -incluso en el video de su detención. Tiene tatuado un águila en el torso y comparte fotos frecuentes con amigos en favelas de Río.

En redes se presenta con frases optimistas: "Con toda la fe, con todas las ganas". Hasta 2025 publicaba contenido casi a diario en Facebook. Su último posteo, del 11 de agosto, mostraba un plato de comida con el comentario "Obrigado, Eliane!".

Antecedentes en Argentina

"El Puma" no llega limpio a esta causa. Según el diario platense El Día, fue detenido en julio de 2018 acusado de agredir a golpes a un vendedor de dólares en La Plata el 23 de marzo de 2016.

La víctima sufrió cortes en el rostro y una fractura de cúbito. La orden de detención la emitió el juez Jorge Moya Panisello en 2017, a pedido de la fiscal Betina Lacki, y se hizo efectiva un año después. La investigación avanzó gracias a testimonios y cámaras de seguridad privadas.

Denuncia de racismo en Brasil

El martes, en la fila de un supermercado de Copacabana, Haile insultó a Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, con el agravio "negra puta" en dos oportunidades.

Un compatriota que estaba en la fila alertó a la Guardia Municipal, que lo detuvo en el acto.

La 12ª Delegación Policial de Copacabana confirmó su detención en flagrancia por injuria racial.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy