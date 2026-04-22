Otro argentino preso en Brasil por racismo: un hombre de 67 años insultó a una joven en el supermercado

Un hombre de 67 años de nacionalidad argentina fue detenido en Río de Janeiro acusado de racismo tras insultar a una joven brasileña en la fila del cajero de un supermercado de Copacabana. El acusado, identificado como José Luis Haile, quedó detenido en flagrancia en la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el incidente.

El hecho tuvo lugar este lunes en una sucursal de supermercado sobre la calle Siqueira Campos, a metros de la playa de Copacabana. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, trabaja como repartidora para una aplicación de entregas. Según consta en la denuncia, Samara se ubicó frente a una caja que estaba por abrir para ganar tiempo con sus pedidos, mientras la cajera demoraba unos diez minutos en comenzar a atender.

Durante esa espera, Haile comenzó a quejarse en voz alta por la demora. Samara intervino para aclarar que la tardanza no era responsabilidad de la cajera, sino que la caja estaba en proceso de apertura cuando él se sumó a la fila. Según la denuncia, el hombre le exigió que se callara con un gesto. Cuando ella respondió que no tenía por qué obedecerle, Haile le dijo "negra puta" en dos oportunidades.

Un ciudadano argentino que se encontraba realizando sus compras en el mismo local presenció la escena y alertó a una patrulla de la Guardia Municipal que estaba apostada en la esquina. Los agentes detuvieron a Haile en el acto y lo trasladaron a la comisaría, donde quedó imputado por injuria racial.

Distinto al caso Agostina Páez: fue a una cárcel común

A diferencia del caso de Agostina Páez -la joven argentina detenida recientemente en Brasil bajo cargos similares, quien tenía estatus de turista-, Haile reside en el país vecino desde hace dos años y ya cuenta con residencia legal. Por ese motivo fue trasladado directamente a una cárcel común en Benfica, sin el tratamiento diferencial que corresponde a los extranjeros en tránsito.