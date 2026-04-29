Brasil: detuvieron a un hincha de Boca acusado de hacer gestos racistas

Un nuevo episodio de racismo en el fútbol sudamericano empañó la jornada de Copa Libertadores en Brasil. Durante el descanso del encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro en el Estadio Mineirão, la Policía Militar detuvo a un hincha argentino acusado de realizar gestos que imitaban a un mono hacia la parcialidad local.

El implicado fue identificado por las cámaras de seguridad y retirado de la tribuna visitante, donde se encontraban cerca de 2.000 seguidores xeneizes.

Quién es el detenido

El detenido fue identificado como Nahuel Maldonado, quien fue trasladado a una unidad policial dentro del mismo estadio tras ser captado en video.

Según trascendió, Maldonado negó las acusaciones ante las autoridades, argumentando que su gesto -pasarse la mano por el brazo- hacía referencia a una supuesta "falta de sangre caliente" del equipo rival y no a una ofensa racial.

No obstante, quedó imputado por el delito de injuria racial, el cual en Brasil es imprescriptible e impide el pago de fianza.

Los incidentes se habrían desencadenado tras la expulsión de Adam Bareiro, lo que elevó la tensión en un clima ya hostil marcado por provocaciones mutuas. Incluso se viralizaron imágenes de hinchas brasileños exhibiendo y rompiendo billetes argentinos como burla a la situación económica del país.

Boca Juniors podría enfrentar duras multas económicas por parte de la Conmebol, que ya analiza los informes del partido.

Un delito grave

En Brasil, este tipo de delitos conlleva penas de prisión efectiva de entre dos y cinco años, un endurecimiento legal implementado desde 2023 para erradicar el racismo en los estadios.