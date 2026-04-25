La drástica decisión que tomó Benfica tras conocer la sanción de UEFA a Gianluca Prestianni

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA confirmó una sanción de seis partidos para Gianluca Prestianni por conducta homófoba contra Vinícius Júnior durante el partido de ida de los playoffs rumbo a los octavos de final de la Champions League.

Tras conocerse la resolución, Benfica decidió no apelar la sanción. La determinación está vinculada a que el propio futbolista reconoció sus dichos durante el encuentro disputado en el Estadio da Luz, luego de haber sido denunciado inicialmente por un supuesto acto racista.

El caso generó fuerte repercusión, ya que el jugador admitió haber utilizado un insulto de carácter homófobo y negó haber emitido expresiones racistas. En ese contexto, tanto el club como el entorno del futbolista consideraron que el fallo del organismo disciplinario se ajusta a lo sucedido en el campo de juego.

De los seis partidos de suspensión impuestos, uno ya fue cumplido de manera provisional en el encuentro de vuelta ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El resto de la sanción, deberá cumplirse en futuras competiciones europeas.