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Cerrado: Juan Pablo Vojvoda será el nuevo entrenador de Racing

Racing llegó a un acuerdo con Juan Pablo Vojvoda para que sea su nuevo entrenador.

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Racing llegó a un acuerdo con Juan Pablo Vojvoda, quien se transformará en el nuevo entrenador luego de que Diego Milito despidiera a Gustavo Costas. El entrenador de 51 años solo debe firmar su vínculo.

Luego de lo que fue su paso por Santos, club que dejó en marzo de este año, el DT se reunió con el presidente de la Academia para que, en los próximos días, firme su contrato por un año y medio.

A lo largo de toda su carrera, la cual inició en 2016, dirigió un total de 487 partidos: logró 221 triunfos, 115 empates y sufrió 151 derrotas. 

Además, se consagró campeón en cinco ocasiones, todas con el Fortaleza de Brasil.

Además de estos equipos brasileños, dirigió a Newell's, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán y Unión La Calera de Chile.

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