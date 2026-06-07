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Se va de Racing: Gabriel Rojas será nuevo jugador del Cruzeiro

Racing llegó a un acuerdo con el Cruzeiro de Brasil y vendió a Gabriel Rojas en este mercado de pases.

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 Luego de varios días de negociaciones, finalmente se llegó a buen puerto: Gabriel Rojas se va de Racing en este mercado de pases y será jugador de Cruzeiro.

El lateral izquierdo emigrará al conjunto brasileño, que lo pagará en una suma cercana a los 6 millones de dólares limpios para la Academia y firmará contrato hasta 2029.

Rojas, surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, arribó a Racing a comienzos de 2023.

En total disputó 141 partidos con el club, entre los que convirtió 5 goles y dio 25 asistencias. 

Además, el futbolista ganó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. La Academia pierde una pieza muy importante que tenía un su plantel.

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