Se va de Racing: Gabriel Rojas será nuevo jugador del Cruzeiro

Luego de varios días de negociaciones, finalmente se llegó a buen puerto: Gabriel Rojas se va de Racing en este mercado de pases y será jugador de Cruzeiro.

El lateral izquierdo emigrará al conjunto brasileño, que lo pagará en una suma cercana a los 6 millones de dólares limpios para la Academia y firmará contrato hasta 2029.

Rojas, surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, arribó a Racing a comienzos de 2023.

En total disputó 141 partidos con el club, entre los que convirtió 5 goles y dio 25 asistencias.

Además, el futbolista ganó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. La Academia pierde una pieza muy importante que tenía un su plantel.