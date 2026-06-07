Scaloni recupera a Nico Paz para el amistoso de la Selección Argentina para el amistoso con Islandia y lo pone a prueba pensando en el Mundial 2026

Tras la victoria ante Honduras, un amistoso que dejó más tranquilidad por la condición física de los futbolistas que por el resultado en sí, la Selección Argentina continúa con su preparación para el Mundial 2026. El plantel volverá a entrenarse este domingo en Texas con la mirada puesta en el duelo frente a Islandia y con una noticia alentadora para Lionel Scaloni: Nicolás Paz evolucionó favorablemente y podría reincorporarse a la par del grupo.

El mediocampista del Como había generado preocupación por molestias en una rodilla, pero respondió de manera positiva durante los últimos días. Si no surgen contratiempos, este domingo trabajará con normalidad junto a sus compañeros. En el cuerpo técnico lo consideran una pieza importante dentro de la estructura del equipo, por lo que su recuperación representa un alivio para el entrenador.

Nicolás Paz se suma a los entrenamientos de la Selección Argentina

La situación de Paz era una de las que seguía de cerca el cuerpo técnico luego de las declaraciones de Scaloni, quien tras el encuentro con Honduras admitió que varios jugadores no se encuentran al ciento por ciento desde lo físico.

El entrenador ya debió afrontar la baja del defensor Leonardo Balerdi por lesión, aunque no descartó nuevas modificaciones en la lista definitiva si alguna situación médica lo requiere.

Cómo están Julián Álvarez y Emiliano Martínez

Además de Paz, el cuerpo técnico monitorea la evolución de otros futbolistas que arrastran molestias físicas.

Julián Álvarez presenta una inflamación en uno de sus tobillos, aunque su presencia en el Mundial no corre riesgo. Por su parte, Emiliano Martínez continúa recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, pero todo indica que será titular en el debut frente a Argelia.

Scaloni prepara cambios para el amistoso contra Islandia

Pensando en el compromiso amistoso del martes ante Islandia, previsto para las 22 horas, Scaloni planea una formación con numerosas variantes. La intención es darles rodaje a futbolistas que tuvieron pocos minutos o directamente no participaron en el encuentro frente a Honduras.

Entre ellos aparece Lionel Messi, quien ya se encuentra en óptimas condiciones físicas y podría sumar tiempo de juego antes del inicio de la Copa del Mundo.

Los tres jugadores que más preocupan en la Selección Argentina

Una vez finalizado el amistoso frente a Islandia, el cuerpo técnico definirá quién ocupará el lugar vacante dejado por Balerdi y evaluará si es necesario realizar algún otro cambio en la lista mundialista.

Según pudo saber este medio, las mayores preocupaciones pasan hoy por Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes. Los tres integran el grupo de seis futbolistas que no estuvieron entre los suplentes en el último amistoso, situación que mantiene en alerta a Scaloni a pocos días del debut en el Mundial.