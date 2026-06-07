Preocupación mundial: Eriksen vuelve a desplomarse en pleno partido

Christian Eriksen se volvió a desplomar en pleno partido. La dramática situación ocurrió en mitad del segundo tiempo del amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

A diferencia de lo ocurrido en la Eurocopa 2021, el internacional danés pudo levantarse segundos después.

Conmoción en el futbol porque Christian Eriksen se desplomó en el campo de juego mientras se disputaba Dinamarca vs. Ucrania. Esperemos que no sea nada %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/EJw8tSRCkm — PaseClave (@paseclave__) June 7, 2026

"Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", ha asegurado la Federación danesa a través de su perfil oficial en 'X', ex Twitter.

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene %uD83C%uDDE9%uD83C%uDDF0 (@dbulandshold) June 7, 2026

Tos sucedió en el minuto 66, cuando Eriksen cayó al césped del Nature Energy Park de Odense. En las imágenes se vio cómo el capitán danés se echó la mano al pecho segundos antes de desplomarse. No es un detalle menor que lleva implantado un DAI (desfibrilador automático implantable) que debería activarse en caso de que ocurriera un incidente similar.