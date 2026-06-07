Preocupación mundial: Eriksen vuelve a desplomarse en pleno partido
Christian Eriksen sufrió otras descompensación durante la mitad del segundo tiempo del amistoso entre Dinamarca y Ucrania.
Christian Eriksen se volvió a desplomar en pleno partido. La dramática situación ocurrió en mitad del segundo tiempo del amistoso entre Dinamarca y Ucrania.
A diferencia de lo ocurrido en la Eurocopa 2021, el internacional danés pudo levantarse segundos después.
"Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", ha asegurado la Federación danesa a través de su perfil oficial en 'X', ex Twitter.
Tos sucedió en el minuto 66, cuando Eriksen cayó al césped del Nature Energy Park de Odense. En las imágenes se vio cómo el capitán danés se echó la mano al pecho segundos antes de desplomarse. No es un detalle menor que lleva implantado un DAI (desfibrilador automático implantable) que debería activarse en caso de que ocurriera un incidente similar.