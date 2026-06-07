Marc Márquez volvió a ganar en MotoGP: triunfó en Hungría tras un intenso duelo con Pedro Acosta

Marc Márquez volvió a celebrar en MotoGP. El piloto de Ducati se quedó con la victoria en el Gran Premio de Hungría, disputado en el circuito de Balaton Park, tras superar a Pedro Acosta en un emocionante duelo por el triunfo.

El español consiguió así su primer éxito en una carrera principal durante la temporada 2026 y cortó una sequía que se extendía desde el Gran Premio de San Marino de 2025. El resultado tiene un valor especial, ya que llega apenas un mes después de someterse a una doble cirugía para tratar una lesión y los problemas que arrastraba en su hombro derecho.

La competencia quedó condicionada desde la largada por un accidente múltiple que involucró a los pilotos oficiales de Aprilia. Jorge Martín perdió el control de su moto en la frenada de la curva 1 y chocó con su compañero Marco Bezzecchi.

En el incidente también quedaron involucrados Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio. De todos ellos, solo Di Giannantonio pudo continuar en carrera, mientras que el resto abandonó de inmediato.

Con varios aspirantes al podio fuera de competencia, Márquez y Acosta se escaparon rápidamente en la punta. El piloto de KTM tomó el liderazgo en los primeros giros y llegó a construir una ventaja superior al segundo, pero Márquez respondió con un ritmo demoledor para volver a acercarse.

La definición se produjo en la vuelta 14. Márquez lanzó un ataque en la chicana de las curvas 9 y 10 y logró superar a Acosta, aunque el piloto de KTM recuperó la posición poco después. Incluso hubo un leve contacto entre ambos durante otro intento de adelantamiento del ocho veces campeón del mundo.

Sin embargo, una vuelta más tarde, Márquez repitió la maniobra en el mismo sector y esta vez consiguió consolidar el sobrepaso para encaminarse hacia la victoria.

El piloto de Ducati cruzó la línea de meta con una ventaja de 1,3 segundos sobre Acosta, que finalizó segundo. Francesco Bagnaia completó el podio en la tercera posición y sumó su tercer resultado consecutivo dentro del Top 3.

Ai Ogura protagonizó una de las actuaciones destacadas del día al remontar desde el undécimo puesto hasta la cuarta posición, convirtiéndose además en el único representante de Aprilia que logró sumar puntos. Luca Marini terminó quinto, mientras que Diogo Moreira e Iker Lecuona completaron los siete primeros lugares.

Entre los abandonos también sobresalieron Joan Mir, que sufrió una caída en la vuelta 15, y Fabio Quartararo, quien debió retirarse tras ingresar a boxes.