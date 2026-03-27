Video: Marc Márquez tuvo un fuerte accidente en el Gran Premio de las Américas y generó mucho temor

El inicio del Gran Premio de las Américas de MotoGP tuvo un momento de tensión con la caída de Marc Márquez durante la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Austin.

El episodio ocurrió en los primeros minutos de actividad y obligó a interrumpir la tanda de manera temporal. Es que el piloto español perdió el control de su Ducati en la curva 10, un sector muy técnico del trazado estadounidense. La maniobra terminó con una caída brusca tras una pérdida de adherencia al encarar el cambio de dirección.

Como consecuencia, la moto impactó contra las protecciones, lo que derivó en la aparición de la bandera roja durante algunos minutos, mientras los auxiliares retiraban los restos del incidente.

%uD83D%uDE33%uD83D%uDCA5%uD83C%uDFCD%uFE0F%uD83D%uDEA9 oh le drapeau rouge après un gros crash pour Marc Marquez qui perd l'avant de sa Ducati a +190km/h sur son circuit favori d'Austin au Texas ! Espérons qu'il ne ce soit pas blessé à nouveau à son épaule.#USGP #MotoGPpic.twitter.com/vPxLBaTdyH March 27, 2026

Luego del golpe, Márquez logró incorporarse sin asistencia y fue trasladado hacia su box para ser evaluado. Durante ese trayecto, el español manifestó molestias en una de sus manos, lo que motivó la intervención del equipo médico de la categoría.

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Los controles iniciales descartaron lesiones de consideración y confirmaron que el piloto solo presentaba heridas superficiales. "Marc está bien", afirmó el jefe del equipo Ducatti, Davide Tardozzi. "Tiene una enorme abrasión en el brazo derecho y la mano izquierda, pero el Dr. Charte lo vio y dijo que no hay nada importante. Le duele, pero no afecta a los huesos, así que eso significa que puede volver a rodar si lo desea. En cambio, está claro que le duele", destacó.

A pesar del impacto, el español pudo retomar la actividad antes del final de la sesión. Con vendajes en las zonas afectadas y una segunda moto preparada por su equipo, regresó a pista para completar los últimos minutos de entrenamiento.



