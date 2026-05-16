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River espera: cuándo y dónde se juega la final del Torneo Apertura 2026

Este sábado, River se impuso frente a Rosario Central y pasó a la gran final del Torneo Apertura 2026. Ahora, espera rival.

EBalmaceda

Este sábado, River le ganó por la mínima a Rosario Central y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura 2026.

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Gracias a la victoria con el solitario gol de penal de Facundo Colidio, el Millonario se instaló en la definición que se disputará el próximo domingo.

El lugar que albergará el cotejo decisivo, el cual arrancará a las 15:30, será el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Coudet tendrá que aguardar a mañana a las 17:00, cuando Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba choquen en el Estadio Diego Armando Maradona por la segunda semifinal.

Cabe destacar que la última pelea por el título que se dio en ese recinto fue por la Supercopa Argentina 2024, que también tuvo como protagonista y ganador al elenco de Núñez, frente a Estudiantes de La Plata.

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Por otra parte, vale resaltar que River afrontará su 27.º final de la historia y llega con saldo positivo: ganó 15 y perdió 11.

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