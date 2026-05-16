Cómo está el historial entre River y Rosario Central en los mano a mano

Es un cruce con historia y muy parejo. La referencia es para River y Rosario Central, que se enfrentarán este sábado por un lugar en la gran final del Torneo Apertura 2026, en el que será el duodécimo mano a mano entre ambos equipos.

El historial en este tipo de enfrentamientos marca un leve dominio para el "Millonario", que se impuso en seis ocasiones, mientras que el "Canalla" lo hizo en cinco, lo que muestra una gan paridad.

Los mano a mano que se inclinaron a favor de River fueron los de la Copa Ibarguren 1937, la semifinal del Nacional 1979, los cuartos de final de la misma competencia pero de 1981, los cuartos de final de la Liguilla 1987/88, la final de la Copa Argentina 2016 y el Trofeo de Campeones 2023.

El más recordado de estos cruces es la final de la Copa Argentina 2016, en la que River se impuso en un partido para el infarto por 4-3 gracias al triplete de Lucas Alario y al tanto definitorio del uruguayo Iván Alonso. Por el lado del "Canalla", el inoxidable Marco Ruben se había lucido con un doblete y también convirtió Damián Musto.

Rosario Central, por su parte, se quedó con los mano a mano correspondientes a la Copa Competencia 1916 y 1920, la Copa Argentina 2014 y 2015 y en las semis del Trofeo de Campeones 2023 en el que finalmente se quedaría con el título.

Todos los enfrentamientos mano a mano entre River y Rosario Central: