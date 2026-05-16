Robert Lewandowski se va del Barcelona: "Devolvimos al club al lugar que merece"

Todo concluye al fin, y esto era algo que ya se veía venir. Es que el delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, optó por no renovar contrato y dejará el equipo cuando finalice la temporada. El goleador, de 37 años, se despedirá de los hinchas culés este domingo cuando su equipo reciba al Real Betis por la fecha 37 de LaLiga de España, certamen que ya tiene a los blaugranas como campeones.

En redes sociales, el club español comunicó la finalización del vínculo entre ambas partes y agradeció "por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culé para siempre".

Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre. %uD83D%uDC99%u2764%uFE0F pic.twitter.com/C9jHJOzpUY May 16, 2026

Por su parte, el delantero polaco también se expresó mediante redes sociales y afirmó que "tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión. Han sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos tres campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece".

"Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos los que formaron parte de esta maravillosa etapa", sostuvo el jugador, que se perderá el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá luego de que su selección no lograra la clasificación.

Robert Lewandowski:



%uD83C%uDFC6 3 Ligas, 1 Copa, 3 Supercopas

%u26BD%uFE0F 119 goles en 191 partidos

%uD83D%uDD1D 14º máximo goleador de la historia del Club pic.twitter.com/cVFsucCZxO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

"Quiero agradecer especialmente a Laporta por brindarme la oportunidad de vivir uno de los capítulos más importantes e increíbles de mi carrera. Este club tiene un futuro brillante y estoy orgulloso de haber contribuido a su crecimiento. El Barça ha vuelto al lugar al que pertenece. Visca el Barça y Visca Catalunya", agregó Lewandowski en su publicación.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you... pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

El oriundo de Varsovia llegó al Barcelona en 2022 proveniente del Bayern Múnich y, desde aquel entonces, disputó 191 partidos y marcó 119 goles. Además, en este lapso de cuatro años, conquistó tres ligas domésticas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.



