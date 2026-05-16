Robert Lewandowski se va del Barcelona: "Devolvimos al club al lugar que merece"
Tanto la institución catalana como el delantero polaco explicaron los motivos por lo que no hubo renovación de contrato.
Todo concluye al fin, y esto era algo que ya se veía venir. Es que el delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, optó por no renovar contrato y dejará el equipo cuando finalice la temporada. El goleador, de 37 años, se despedirá de los hinchas culés este domingo cuando su equipo reciba al Real Betis por la fecha 37 de LaLiga de España, certamen que ya tiene a los blaugranas como campeones.
En redes sociales, el club español comunicó la finalización del vínculo entre ambas partes y agradeció "por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culé para siempre".
Por su parte, el delantero polaco también se expresó mediante redes sociales y afirmó que "tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión. Han sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos tres campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece".
"Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos los que formaron parte de esta maravillosa etapa", sostuvo el jugador, que se perderá el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá luego de que su selección no lograra la clasificación.
"Quiero agradecer especialmente a Laporta por brindarme la oportunidad de vivir uno de los capítulos más importantes e increíbles de mi carrera. Este club tiene un futuro brillante y estoy orgulloso de haber contribuido a su crecimiento. El Barça ha vuelto al lugar al que pertenece. Visca el Barça y Visca Catalunya", agregó Lewandowski en su publicación.
El oriundo de Varsovia llegó al Barcelona en 2022 proveniente del Bayern Múnich y, desde aquel entonces, disputó 191 partidos y marcó 119 goles. Además, en este lapso de cuatro años, conquistó tres ligas domésticas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.