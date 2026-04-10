Sorpresa en el Barcelona: Robert Lewandowski se ofreció a un gigante del fútbol mundial

Está en una situación en la que debe ir explorando alternativas. Es que, a sus 37 años, Robert Lewandowski sigue rompiendo redes en Barcelona, aunque con menos protagonismo que en temporadas anteriores. Pero desde Europa dieron a conocer una noticia bomba: el delantero polaco se ofreció a seguir su carrera en Milan cuando finalice su vínculo con el elenco catalán.

Según lo informó el importante medio italiano La Gazzetta dello Sport, los representantes del veterano atacante de Bayern Múnich y Borussia Dortmund buscan acercar al jugador al equipo milanés, aunque también estaría interesado otro gigante de la Serie A como la Juventus.

Así explicó la situación la periodista Alessandra Gozzini: "Decir que Lewandowski se está ofreciendo es quedarse corto; sin duda busca un nuevo reto importante. El Milan, que aspira a un resurgimiento internacional, vuelve a ser uno de esos clubes: por eso Robert ha decidido dar un paso al frente. En Italia, la Juventus, que lleva tiempo interesada, también podría ser una opción".

Un punto importante es que el salario de Lewandowski es elevado, pero desde Milan buscarán la manera de poder contar con sus servicios. En la actual temporada, el polaco acumula 39 partidos jugados entre los que convirtió 17 goles y entregó tres asistencias. En La Liga de España lleva 12 conquistas.



