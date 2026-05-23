Conmebol eligió a Wilmar Roldán para el partido clave entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores

Boca Juniors afrontará un partido decisivo este jueves 28 de mayo frente a Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesita ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

El panorama es claro para el Xeneize: una victoria le permitirá avanzar de ronda, mientras que un empate o una derrota lo dejarán relegado a disputar la Copa Sudamericana.

En la previa de este encuentro determinante, la Conmebol confirmó a las autoridades arbitrales. El colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en un duelo que promete alta tensión y mucho en juego.

La terna arbitral estará compuesta íntegramente por jueces colombianos. Alexander Guzmán y Cristian Aguirre serán los asistentes, mientras que Carlos Ortega actuará como cuarto árbitro.

Por su parte, la tecnología VAR también tendrá presencia cafetera: David Rodríguez estará a cargo del videoarbitraje y Jhon León se desempeñará como AVAR.

La designación de Roldán genera expectativa por tratarse de uno de los árbitros con mayor experiencia en competencias sudamericanas, habituado a dirigir encuentros decisivos de Copa Libertadores.

Boca buscará hacerse fuerte en una noche clave para seguir soñando con la gloria continental y evitar una temprana despedida del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Terna arbitral de Boca vs. Universidad Católica por Copa Libertadores