Atención Independiente Rivadavia: la Conmebol cambió la sede del partido ante Bolívar por la Copa Libertadores 2026

Planes alterados por causa de fuerza mayor. La Conmebol comunicó el cambio de escenario para el partido que Independiente Rivadavia debe jugar en Bolivia por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La decisión se debe a la situación actual de conflictos sociales que se suceden en la ciudad de La Paz, por lo que el encuentro previsto para disputarse originalmente en ese lugar será trasladado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De esta forma, el compromiso entre Bolívar y el conjunto argentino, ya clasificado a octavos de final, se diputará en el estadio Ramón Aguilera Costas, de la mencionada ciudad del sureste de Bolivia, el miércoles 27 de mayo a las 20.30 hora local.

El cotejo corresponde a la sexta y última fecha del Grupo C, que es comandando por Independiente Rivadavia con 13 puntos y ya clasificado a octavos de final, mientras que el elenco boliviano marcha segundo con cinco unidades y con posibilidades certeras de clasificación.



