Qué necesita Racing para seguir con vida en la Copa Sudamericana

Eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura, escándalo mediante con el árbitro Darío Herrera, que le inclinó la cancha en el encuentro con Rosario Central, a Racing solo le quedan por delante dos encuentros de la Copa Sudamericana y el cruce con Defensa y Justicia por la Copa Argentina antes del parate por el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Y de su devenir en el certamen internacional depende muchísimo su futuro. Porque sin competencia fuera de nuestras fronteras, la Academia vería muy debilitadas sus arcas, la CD no estaría obligada a invertir en refuerzos (la exigencia de los hinchas y su debe hasta este momento) y así solo se enfocaría en el plano local, algo que tampoco lo tiene en lo más alto, de cara a los puestos internacionales para el 2027 (marcha 16°, a trece unidades del líder Independiente Rivadavia).

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Y para seguir con vida en el torneo internacional no depende de sí mismo. El conjunto dirigido por Gustavo Costas ya sabe que no podrá quedar como primero del Grupo E, dado a que está a nueve puntos de los 13 que tiene Botafogo, con seis en juego para el representante nacional. Con cuatro unidades hasta este momento en la tabla de posiciones, los de Avellaneda deberán derrotar este jueves a Caracas, que actualmente está segundo con ocho, y definirlo en la última, cuando reciba en el Coliseo de Cemento a Independiente Petrolero.

En la sexta fecha se jugarán los dos partidos en simultáneo, el miércoles 27 de mayo desde las 19.00. Racing tendrá que ganarle como local al elenco boliviano, que perdió todos sus cotejos, pero, a su vez, deberá esperar que Caracas no le gane a Botafogo -ya clasificado- en Venezuela. Si el Fogao se impone, La Academia clasificará por puntos y, si empatan, los de Costas podrían quedar segundos si es que superan el mano a mano con el conjunto venezolano.