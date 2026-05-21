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Atentos: River se contactó con Thiago Almada y sueña con su llegada

La dirigencia de River llamó al entorno de Thiago Almada para tantear su situación en el Atlético de Madrid y su deseo de volver a la Argentina.

 En las últimas horas, desde River se contactaron nuevamente con Thiago Almada para tantear cuál es su situación en el Atlético de Madrid y preguntarle si tiene el deseo de regresar a la Argentina.

Stefano Di Carlo llamó a su entorno para consultar por la situación del futbolista, que tendría la intención de cambiar de club en este mercado de pases.

Todavía no hubo respuesta por parte del agente del volante ofensivo, aunque desde el Millonario la ven difícil teniendo en cuenta que arribó al Colchonero por una cifra cercana a los 40 millones de euros y querrán recuperar la inversión.

Pese a que disputó 40 partidos, Almada funcionó como pieza de recambio para Diego Simeone

De hecho, en ninguna de las cuatro competiciones que disputó el Atleti esta temporada superó el 40% de los minutos.

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