Repleto de argentinos, se sorteó el cuadro principal de Roland Garros

Si bien todavía se está disputando la etapa de clasificación, Roland Garros ya confirmó este viernes un cuadro principal con mucha presencia argentina.

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En total, 12 tenistas de nuestro país tienen su lugar en el segundo grand slam del año que se disputará en París entre el 24 de mayo y el domingo 7 de junio.

Como los únicos preclasificados, el lado masculino está liderado por Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes debutarán frente al neerlandés Botic van de Zandschulp y el portugués Nuno Borges, respectivamente.

Por otra parte, Mariano Navone enfrentará a Jenson Brooksby, Francisco Comesaña hará lo propio con Ethan Quinn y habrá duelo de compatriotas entre Sebastián Báez y Román Burruchaga.

Respecto a la rama femenina, Julia Riera quedó en el camino y, hasta ahora, Solana Sierra, que se medirá ante Emma Raducanu, es la única preclasificada. A ella, se le podría sumar este viernes Lourdes Carlé.

Además, con la ausencia de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner tendrán su estreno contra raquetas locales. El italiano jugará con Clement Tabur, en tanto que el serbio irá con Giovanni Mpetshi Perricard.

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