Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

TODO LISTO

Repleto de argentinos, se sorteó el cuadro principal de Roland Garros

Días antes del comienzo oficial, este viernes quedó conformado el cuadro principal de Roland Garros con mucha presencia argentina.

EBalmaceda

Si bien todavía se está disputando la etapa de clasificación, Roland Garros ya confirmó este viernes un cuadro principal con mucha presencia argentina.

Atento Boca: Roma le hizo una nueva oferta de renovación a Paulo Dybala

En total, 12 tenistas de nuestro país tienen su lugar en el segundo grand slam del año que se disputará en París entre el 24 de mayo y el domingo 7 de junio.

Como los únicos preclasificados, el lado masculino está liderado por Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes debutarán frente al neerlandés Botic van de Zandschulp y el portugués Nuno Borges, respectivamente.

Por otra parte, Mariano Navone enfrentará a Jenson Brooksby, Francisco Comesaña hará lo propio con Ethan Quinn y habrá duelo de compatriotas entre Sebastián Báez y Román Burruchaga.

Respecto a la rama femenina, Julia Riera quedó en el camino y, hasta ahora, Solana Sierra, que se medirá ante Emma Raducanu, es la única preclasificada. A ella, se le podría sumar este viernes Lourdes Carlé.

Además, con la ausencia de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner tendrán su estreno contra raquetas locales. El italiano jugará con Clement Tabur, en tanto que el serbio irá con Giovanni Mpetshi Perricard.

Bombazo: Nicolás Otamendi será jugador de River

Se sorteó el cuadro principal de Roland Garros: los partidos de los argentinos

  • Solana Sierra vs. Emma Raducanu
  • Francisco Cerúndolo vs. Botic Van de Zandschulp
  • Tomás Etcheverry vs. Nuno Borges
  • Mariano Navone vs. Jenson Brooksby
  • Juan Manuel Cerúndolo vs. Jacob Fearnley
  • Sebastián Báez vs. Román Andrés Burruchaga
  • Francisco Comesaña vs. Ethan Quinn
  • Camilo Ugo Carabelli vs. Qualifier
  • Thiago Tirante vs. Qualifier
  • Marco Trungelliti vs. Qualifier

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
De un video viral a la final del Mundial de Fútbol 2026: la inesperada invitación de Shakira a unos niños africanos
Noticias

De un video viral a la final del Mundial de Fútbol 2026: la inesperada invitación de Shakira a unos niños africanos

Últimas noticias de Roland Garros