Carlos Alcaraz puso en duda su participación en Roland Garros: "Me puede perjudicar"

Recientemente, Carlos Alcaraz estuvo Barcelona para jugar el ATP 500, pero antes de salir a jugar su segundo partido decidió abandonar por una lesión en su brazo.

Tras realizarse estudios, el español decidió bajarse también del Masters 1000 de Madrid.

El panorama no es positivo y Alcaraz sabe que no debe forzar. Una vez que termine la acción en la capital española, seguirá el Roland Garros, pero todo indica que el tenista no estará allí, donde justamente iba a defender el título obtenido en 2025 ante Jannik Sinner.

En la conferencia de prensa luego de ganar el premio Laureus al mejor deportista de 2025, Alcaraz afirmó: "Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos cómo sale la prueba, a ella nos remitimos".





Además, agregó: "Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal. Hay que cuidarse que la carrera del tenista puede ser muy larga".