Francisco Cerúndolo aplastó a Van de Zandschulp y está en cuartos de final del ATP 500 de Múnich

No le dio chances a su rival. Un imparable Francisco Cerúndolo (5) tuvo una gran actuación para derrotar en sets corridos con un cómodo 6-3 y 6-0 al neerlandés Botic Van de Zandschulp y así meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich.

El argentino, que atraviesa uno de los momentos de mayor regularidad de su carrera, necesitó de solo una hora y cuatro minutos para vencer al europeo. De hecho, el primer set fue relativamente parejo, aunque Fran fue muy efectivo para quebrar el saque de su rival en tres oportunidades, mientras que el neerlandés lo hizo en solo una, para empezar a tomar ventaja.

Ya en el segundo set se vio la mejor versión de Cerúndolo, que aprovechó la enorme cantidad de errores de su oponente y, gracias a la potencia de sus golpes, pudo imponer condiciones para conseguir un contundente 6-0 y así quedarse con el triunfo y la clasificación a la próxima instancia del torneo alemán, en el que defiende las semifinales alcanzadas el año pasado.

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Francisco Cerundolo takes out Botic van de Zandschulp 6-3 6-0 to reach the last eight in Munich %uD83C%uDF89#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/4BBI9i5ueT — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2026

Su rival en los cuartos de final saldrá del ganador del partido entre el joven canadiense Gabriel Diallo y el alemán y campeón defensor, que es Alexander Zverev, quien además ocupa el puesto número 3 del ranking ATP.

Sea cual sea su oponente, los antecedentes indican que Cerúndolo no la tendrá nada fácil en la próxima ronda. Esto se debe a que Diallo le ganó las dos veces que se enfrentaron, mientras que Zverev se impuso cómodamente en los últimos cuatro cruces para dar vuelta un historial que había comenzado muy favorable para el argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el otro torneo que se juega esta semana es el ATP 500 de Barcelona, que ya no cuenta con presencia argentina y en el que este jueves se definirán los últimos tres clasificados a los cuartos de final.

La gran novedad de esta semana en dicho torneo fue la baja del español y número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, por una lesión en la muñeca que encendió las alarmas.