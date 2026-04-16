Los Pumas y Las Yaguaretés debutan en el World Championship de rugby seven

La selecciones argentinas masculina y femenina de rugby seven ponen primera en la disputa del World Championship 2026, que empezará hoy en Hong Kong y que se extenderá hasta el domingo.

El certamen se disputará en tres partes y contará con 24 seleccionados, 12 masculinos y 12 femeninos, consagrando como campeón al equipo que más puntos acumule en la sumatoria de las tres etapas. Además, el torneo contará con una gran importancia, ya que los ocho mejores seleccionados de cada categoría disputarán la primera división de la Serie Mundial del año que viene, mientras que los cuatro peores recalaran en la segunda división.

A un día para el inicio de la acción, Los Pumas y Las Yaguaretés se preparan para disputar la primera etapa del World Championship. Las restantes tendrán lugar en Europa: la segunda irá del viernes 29 al domingo 31 de mayo en Valladolid, España, y la tercera se jugará entre el viernes 5 y el domingo 17 de junio en Bordeaux, Francia.

Por el lado de Los Pumas, el debut se dará a las 0.16 del viernes, enfrentando a España. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora volverán al campo de juego a las 3.23 para medirse con los Teros de Uruguay y cerrarán la participación en la fase de grupos midiéndose con Sudáfrica, el sábado 18 a partir de las 23.39 (horario argentino).

En el lado femenino, Las Yaguaretés disputarán el primer encuentro de la etapa ante su par francés a partir de las 23:.30 de este jueves, mientras que el segundo partido tendrá lugar en la madrugada del viernes frente a Estados Unidos a partir de las 2.57. Cerrarán su actividad en el Grupo C ante España, el sábado 18 desde las 22.:30.



