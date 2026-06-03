Atentos: Felipe Loyola habló de una posible llegada a Boca

Felipe Loyola fue recientemente vinculado con Boca, pero tomó su decisión y no deja margen para la duda. En una entrevista, el ex Independiente fue directo: quiere seguir en Europa.

"Nadie me quita el sueño de jugar la Champions League y de jugar en los mejores equipos del mundo. Yo creo que puedo llegar y tengo la convicción en mi cabeza de que lo voy a lograr", sostuvo el chileno.

El Pisa de Italia adquirió el 70% de su pase a cambio de siete millones de euros brutos y además conserva una opción para quedarse con el 30% restante.

El vínculo está vigente hasta junio de 2030, aunque el descenso del equipo a la Serie B abre interrogantes sobre su futuro.

Pero más allá de lo contractual, Loyola fue claro: "El Pisa fue el club que apostó por mí, me abrió las puertas y me dio la posibilidad de jugar partidos de primer nivel. Creo que lo hice bien y creo que tengo el nivel para poder quedarme en Europa. Confío en mí y en mis capacidades."