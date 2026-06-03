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Atentos: Felipe Loyola habló de una posible llegada a Boca

Felipe Loyola dejó en claro su intención a futuro ante los rumores que lo vinculan con Boca Juniors.

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 Felipe Loyola fue recientemente vinculado con Boca, pero tomó su decisión y no deja margen para la duda. En una entrevista, el ex Independiente fue directo: quiere seguir en Europa. 

"Nadie me quita el sueño de jugar la Champions League y de jugar en los mejores equipos del mundo. Yo creo que puedo llegar y tengo la convicción en mi cabeza de que lo voy a lograr", sostuvo el chileno.

El Pisa de Italia adquirió el 70% de su pase a cambio de siete millones de euros brutos y además conserva una opción para quedarse con el 30% restante. 

El vínculo está vigente hasta junio de 2030, aunque el descenso del equipo a la Serie B abre interrogantes sobre su futuro.

Pero más allá de lo contractual, Loyola fue claro: "El Pisa fue el club que apostó por mí, me abrió las puertas y me dio la posibilidad de jugar partidos de primer nivel. Creo que lo hice bien y creo que tengo el nivel para poder quedarme en Europa. Confío en mí y en mis capacidades."

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