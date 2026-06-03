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Emiliano Buendía fue llamado de urgencia y podría jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Emiliano Buendía, que había quedo afuera la lista de 26, tuvo que retrasar sus vacaciones por un llamado del cuerpo técnico de la Selección Argentina por una posible convocatoria para disputar el Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
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Emiliano Buendía tuvo retrasar sus vacaciones tras un pedido del cuerpo técnico de la Selección Argentina, ya que tiene chances de ser convocado de urgencia para disputar el Mundial 2026 de la FIFA, que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá

Buendía, compañero de Emiliano Martínez en el Aston Villa, que viene de ser campeón de la Europa League, estaba en la lista preliminar de 55 futbolistas tras haber hecho una gran temporada en la Premier League de Inglaterra. En total el marplatense disputó 54 partidos, convirtió 11 goles y repartió nueve asistencias.

La realidad indica que Lionel Scaloni está bastante preocupado por el estado físico de algunos de los futbolistas, y que podría haber modificaciones ya que no arriesgará a nadie pensando siempre en lo mejor para Argentina con la ilusión de volver a ser campeón del mundo.

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