Todos los convocados de las 48 selecciones del Mundial 2026

La FIFA publicó las listas definitivas de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026. Son 1248 jugadores que participarán en 104 partidos divididos en Estados Unidos, México y Canadá.



Las listas definitivas incluyen al menos 357 jugadores que disputaron como mínimo la edición anterior de la Copa del Mundo, en tanto que otros 891 tendrán su primera vez en el torneo más importante de selecciones.

También es llamativa la brecha generacional: más de 25 años separan al jugador más veterano que Craig Gordon, de Escocia, con 43 años y 162 días, del más joven Gilberto Mora, de México, con 17 años y 240 días.

Asimismo, figuran 22 jugadores que tendrán menos de 20 años y otros siete que habrán cumplido los 40 cuando empiece la competición. Además, regresarán a los escenarios mundiales 22 jugadores que han conquistado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

GRUPO A

MÉXICO

ARQUEROS: Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Guillermo Ochoa (Sin club).

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Guillermo Ochoa (Sin club). DEFENSORES: Israel Reyes (Club América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (FC Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahce), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Israel Reyes (Club América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (FC Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahce), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar). VOLANTES: Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético Madrid), Luis Romo (Chivas de Guadalajara), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara) y Gilberto Mora (Xolos).

Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético Madrid), Luis Romo (Chivas de Guadalajara), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara) y Gilberto Mora (Xolos). DELANTEROS: Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando González (Chivas de Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara) y César Huerta (Anderlecht).

Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando González (Chivas de Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara) y César Huerta (Anderlecht). DT: Javier Aguirre.



COREA DEL SUR

ARQUEROS : Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo) y Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors).

: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo) y Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors). DEFENSORES : Kim Min-jae (Bayern Múnich), Cho Wi-je (Jeonbuk Hyundai), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) y Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen).

: Kim Min-jae (Bayern Múnich), Cho Wi-je (Jeonbuk Hyundai), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) y Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen). VOLANTES : Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05) y Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

: Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05) y Lee Kang-in (Paris Saint-Germain). DELANTEROS : Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Angeles FC) y Cho Gue-sung (FC Midtjylland).

: Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Angeles FC) y Cho Gue-sung (FC Midtjylland). DT: Hong Myung-bo



REPÚBLICA CHECA

ARQUEROS : Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV) y Jindrich Stanek (Slavia Praga).

: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV) y Jindrich Stanek (Slavia Praga). DEFENSORES : Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) y David Zima (Slavia Praga).

: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) y David Zima (Slavia Praga). VOLANTES : Lukas Cerv (Viktora Plzen), Vladimir Darida (Hradec Králové), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktora Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Lyon) y Denis Visinsky (Viktora Plzen).

: Lukas Cerv (Viktora Plzen), Vladimir Darida (Hradec Králové), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktora Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Lyon) y Denis Visinsky (Viktora Plzen). DELANTEROS : Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga) y Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga) y Patrik Schick (Bayer Leverkusen). DT: Miroslav Koubek.







SUDÁFRICA

ARQUEROS: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC), Ricardo Goss (Siwelele FC) y Sipho Chaine (Orlando Pirates FC).

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC), Ricardo Goss (Siwelele FC) y Sipho Chaine (Orlando Pirates FC). DEFENSORES: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC), Thabang Matuludi (Polokwane City FC), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC) y Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC).

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC), Thabang Matuludi (Polokwane City FC), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC) y Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC). VOLANTES: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC), Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC) y Sphephelo Sithole (CD Tondela).

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC), Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC) y Sphephelo Sithole (CD Tondela). DELANTEROS: Oswin Appollis (Orlando Pirates FC), Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC), Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC), Lyle Foster (Burnley FC), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC) y Thapelo Maseko (AEL Limassol).

Oswin Appollis (Orlando Pirates FC), Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC), Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC), Lyle Foster (Burnley FC), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC) y Thapelo Maseko (AEL Limassol). DT: Hugo Broos.





GRUPO B

CANADÁ

ARQUEROS : Maxime Crépeau (Orlando City SC), Dayne St. Clair (Inter Miami) y Owen Goodman (Barnsley FC).

: Maxime Crépeau (Orlando City SC), Dayne St. Clair (Inter Miami) y Owen Goodman (Barnsley FC). DEFENSORES : Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Alfie Jones (Middlesbrough FC), Derek Cornelius (Rangers FC), Luc de Fougerolles (FCV Denver EH), Alistair Johnston (Celtic FC), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (HNK Hajduk Split) y Joel Waterman (Chicago Fire FC).

: Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Alfie Jones (Middlesbrough FC), Derek Cornelius (Rangers FC), Luc de Fougerolles (FCV Denver EH), Alistair Johnston (Celtic FC), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (HNK Hajduk Split) y Joel Waterman (Chicago Fire FC). VOLANTES : Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (US Sassuolo), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (RSC Anderlecht) y Ali Ahmed (Norwich City).

: Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (US Sassuolo), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (RSC Anderlecht) y Ali Ahmed (Norwich City). DELANTEROS : Jonathan David (Juventus FC), Promise David (RSC Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton FC), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF), Jacob Shaffelburg (LAFC), Liam Millar (Hull City) y Tajon Buchanan (Villarreal CF).

: Jonathan David (Juventus FC), Promise David (RSC Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton FC), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF), Jacob Shaffelburg (LAFC), Liam Millar (Hull City) y Tajon Buchanan (Villarreal CF). DT: Jesse Marsch



SUIZA

ARQUEROS: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient). DEFENSORES: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05).

Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Mainz 05). VOLANTES: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).

Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco). DELANTEROS: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Freiburg).

Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf) y Johan Manzambi (SC Freiburg). DT : Murat Yakin.



QATAR ARQUEROS: Mahmud Abunada (Al-Arabi), Meshaal Barsham (Al-Sadd) y Salah Zakaria (Al-Duhail). DEFENSORES: Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam El-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) y Al-Hashmi Al-Hussain (Alcorcón). VOLANTES: Assim Madibo (Al-Gharafa), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Hamdy Fathy (Al-Wakrah), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Arabi) y Mohamed Naceur Al-Mannai (Al-Shamal). DELANTEROS: Ahmed Al Ganehi (Al-Gharafa), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hassan Al-Haidos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Mohamed Surag (Al-Rayyan) y Yousef Abdulrazzaq (Al-Wakrah). DT: Julen Lopetegui.

BOSNIA

: Murat Yakin. ARQUEROS : Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomisli (HNK Rijeka) y Osman Hadžiki (NK Slaven Belupo).

: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomisli (HNK Rijeka) y Osman Hadžiki (NK Slaven Belupo).

DEFENSORES : Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedi (Benfica), Nihad Mujaki (Gaziantep), Nikola Kati (Schalke 04), Tarik Muharemovi (Sassuolo), Stjepan Radelji (HNK Rijeka), Dennis Hadžikaduni (Sampdoria), Nidal elik (Lens) y Amir Hadžiahmetovi (Hull City).

: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedi (Benfica), Nihad Mujaki (Gaziantep), Nikola Kati (Schalke 04), Tarik Muharemovi (Sassuolo), Stjepan Radelji (HNK Rijeka), Dennis Hadžikaduni (Sampdoria), Nidal elik (Lens) y Amir Hadžiahmetovi (Hull City).

VOLANTES : Ivan Šunji (Pafos), Ivan Baši (Astana), Dženis Burni (Karlsruher), Ermin Mahmi (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovi (Brøndby), Amar Memi (Viktoria Plze), Armin Gigovi (Young Boys), Kerim Alajbegovi (Salzburgo) y Esmir Bajraktarevi (PSV).

: Ivan Šunji (Pafos), Ivan Baši (Astana), Dženis Burni (Karlsruher), Ermin Mahmi (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovi (Brøndby), Amar Memi (Viktoria Plze), Armin Gigovi (Young Boys), Kerim Alajbegovi (Salzburgo) y Esmir Bajraktarevi (PSV).

DELANTEROS : Ermedin Demirovi (Stuttgart), Jovo Luki (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovi (Borussia Mönchengladbach) y Edin Džeko (Schalke 04).

: Ermedin Demirovi (Stuttgart), Jovo Luki (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovi (Borussia Mönchengladbach) y Edin Džeko (Schalke 04).

DT: Sergej Barbarez





GRUPO C

BRASIL

ARQUEROS: Alisson (Liverpool FC), Weverton (Grêmio FBPA) y Ederson (Fenerbahce SK).

Alisson (Liverpool FC), Weverton (Grêmio FBPA) y Ederson (Fenerbahce SK). DEFENSORES: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Danilo Luiz (CR Flamengo), Alex Sandro (CR Flamengo), Roger Ibáñez (Al-Ahli Saudi FC), Gabriel Magalhaes (Arsenal FC), Bremer (Juventus FC), Wesley (AS Roma), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg) y Léo Pereira (CR Flamengo).

Marquinhos (Paris Saint-Germain), Danilo Luiz (CR Flamengo), Alex Sandro (CR Flamengo), Roger Ibáñez (Al-Ahli Saudi FC), Gabriel Magalhaes (Arsenal FC), Bremer (Juventus FC), Wesley (AS Roma), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg) y Léo Pereira (CR Flamengo). VOLANTES: Casemiro (Manchester United), Lucas Paquetá (CR Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad FC) y Danilo Santos (Botafogo FR).

Casemiro (Manchester United), Lucas Paquetá (CR Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad FC) y Danilo Santos (Botafogo FR). DELANTEROS : Neymar Júnior (Santos FC), Vinicius Junior (Real Madrid CF), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal FC), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Rayan (AFC Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford FC).

: Neymar Júnior (Santos FC), Vinicius Junior (Real Madrid CF), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal FC), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Rayan (AFC Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford FC). DT: Carlo Ancelotti.





MARRUECOS

ARQUEROS : Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca).

: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca). DEFENSORES : Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk).

: Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk). VOLANTES: Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo).

Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo). DELANTEROS : Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt) y Yassine Gessime (Racing de Estrasburgo)

: Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt) y Yassine Gessime (Racing de Estrasburgo) DT: Mohamed Ouahbi.



ESCOCIA

ARQUEROS : Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers).

: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers). DEFENSORES : Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) y Kieran Tierney (Celtic).

: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) y Kieran Tierney (Celtic). VOLANTES : Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) y Scott McTominay (Napoli).

: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) y Scott McTominay (Napoli). DELANTEROS: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts) y Ross Stewart (Southampton).

Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts) y Ross Stewart (Southampton). DT: Steve Clark.



HAITÍ

ARQUEROS : Johnny Placide (Bastia), Alezandre Pierre (Sochaux) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz).

: Johnny Placide (Bastia), Alezandre Pierre (Sochaux) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz). DEFENSORES : Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jean-Kévin Duverne (Genk), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (Young Boys).

: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jean-Kévin Duverne (Genk), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (Young Boys). VOLANTES : Leverton Pierre (Vizela), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Presov).

: Leverton Pierre (Vizela), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Presov). DELANTEROS : Louicius Don Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros).

: Louicius Don Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros). DT : Sébastien Migné





GRUPO D

ESTADOS UNIDOS ARQUEROS: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC) y Matt Turner (New England Revolution). DEFENSORES: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach) y Auston Trusty (Celtic). VOLANTES: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) y Tim Weah (Marseille). DELANTEROS: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Haji Wright (Coventry City) y Alejandro Zendejas (Club America). DT : Mauricio Pochettino.

AUSTRALIA ARQUEROS: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC) y Mathew Ryan (Levante UD). DEFENSORES: Aziz Behich (Melbourne City), Jordon Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma Calcio 1913), Milos Degenek (Apoel FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City) y Kai Trewin (New York City). VOLANTES: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC) y Aiden O'Neill (New York City). DELANTEROS: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo) y Tete Yengi (Machida Zelvia). DT: Tony Popovic.

PARAGUAY

: Sébastien Migné ARQUEROS: Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia) y Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño).

Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia) y Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño).

DEFENSORES: Juan Cáceres (Dinamo Moscú), José Canale (Lanús), Fabián Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Junior Alonso (Atlético Mineiro) y Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Juan Cáceres (Dinamo Moscú), José Canale (Lanús), Fabián Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Junior Alonso (Atlético Mineiro) y Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

VOLANTES: Braian Ojeda (Real Salt Lake), Damián Bobadill (San Pablo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Miguel Almirón (Atlanta United), Kaku Romero Gamarra (Al Ain), Mauricio Magalhães (Palmeiras) y Matías Galarza (Atlanta United).

Braian Ojeda (Real Salt Lake), Damián Bobadill (San Pablo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Miguel Almirón (Atlanta United), Kaku Romero Gamarra (Al Ain), Mauricio Magalhães (Palmeiras) y Matías Galarza (Atlanta United).

DELANTEROS: Ramón Sosa (Palmeiras), Gustavo Caballero (Portsmouth), Gabriel Ávalos (Independiente), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Julio Enciso (Ipswich Town) y Antonio Sanabria (Cremonese).

Ramón Sosa (Palmeiras), Gustavo Caballero (Portsmouth), Gabriel Ávalos (Independiente), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Julio Enciso (Ipswich Town) y Antonio Sanabria (Cremonese).

DT: Gustavo Alfaro.



TURQUÍA

ARQUEROS: Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United) y Mert Gunok (Besiktas).

Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United) y Mert Gunok (Besiktas). DEFENSORES: Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Zeki Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor).

Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Zeki Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor). VOLANTES: Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray) y Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray) y Salih Ozcan (Borussia Dortmund). DELANTEROS: Kenan Yildiz (Juventus), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto) y Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).

Kenan Yildiz (Juventus), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto) y Irfan Can Kahveci (Fenerbahce). DT: Vincenzo Montella.





GRUPO E

ALEMANIA

ARQUEROS: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Alexander Nübel (Stuttgart).

Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Alexander Nübel (Stuttgart). DEFENSORES: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich) y Malick Thiaw (Newcastle).

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich) y Malick Thiaw (Newcastle). VOLANTES: Pascal Grob (Brighton), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovi (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich) y Florian Wirtz (Liverpool).

Pascal Grob (Brighton), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovi (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich) y Florian Wirtz (Liverpool). DELANTEROS: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich), Deniz Undav (Stuttgart) y Nick Woltemade (Newcastle).

Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich), Deniz Undav (Stuttgart) y Nick Woltemade (Newcastle). DT: Julian Nagelsmann





COSTA DE MARFIL

ARQUEROS : Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi) y Alban Lafont (Panathinaikos).

: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi) y Alban Lafont (Panathinaikos). DEFENSORES : Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa), Guela Doué (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N'Dicka (Roma) y Wilfried Singo (Galatasaray).

: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa), Guela Doué (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N'Dicka (Roma) y Wilfried Singo (Galatasaray). VOLANTES : Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) y Jean-Michaël Seri (Maribor).

: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) y Jean-Michaël Seri (Maribor). DELANTEROS : Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza).

: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza). DT: Emerse Faé





CURAZAO

ARQUEROS : Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo).

: Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar) y Trevor Doornbusch (VVV-Venlo). DEFENSORES : Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club).

: Armando Obispo (PSV Eindhoven), Joshua Brenet (Kayserispor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk) y Jurien Gaari (Abha Club). VOLANTES : Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar'jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk).

: Leandro Bacuna (Igdir FK), Juninho Bacuna (FC Volendam), Livano Comenencia (FC Zürich), Tahith Chong (Sheffield United), Ar'jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Roemeratore (RKC Waalwijk). DELANTEROS : Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam).

: Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Bradley Kuwas (FC Volendam). DT: Dick Advocaat.





ECUADOR

ARQUEROS: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia) y Gonzalo Valle (Liga de Quito). DEFENSORES: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupiñán (Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo (Club Tijuana) y Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupiñán (Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo (Club Tijuana) y Angelo Preciado (Atlético Mineiro). MEDIOCAMPISTAS: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate), Pedro Vite (Pumas), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (FC Midtjylland) y Yaimar Medina (KRC Genk).

Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate), Pedro Vite (Pumas), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (FC Midtjylland) y Yaimar Medina (KRC Genk). DELANTEROS: Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atlético Mineiro), John Yeboah (Venezia), Kevin Rodríguez (Union St. Gilloise,) Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp FC) y Jeremy Arévalo (Stuttgart).

Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atlético Mineiro), John Yeboah (Venezia), Kevin Rodríguez (Union St. Gilloise,) Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp FC) y Jeremy Arévalo (Stuttgart). DT: Sebastián Beccacece.





GRUPO F

PAÍSES BAJOS

ARQUEROS: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) y Bart Verbruggen (Brighton).

Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) y Bart Verbruggen (Brighton). DEFENSORES: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Virgil van Dijk (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal) y Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Virgil van Dijk (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal) y Micky van de Ven (Tottenham Hotspur). VOLANTES: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella) y Mats Wieffer (Brighton).

Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella) y Mats Wieffer (Brighton). DELANTEROS: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham) y Wout Weghorst (Ajax).

Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham) y Wout Weghorst (Ajax). DT: Ronald Koeman.





JAPÓN

ARQUEROS: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Zion Suzuki (Parma).

Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Zion Suzuki (Parma). DEFENSORES: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanbe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hikori Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen) y Junnosuke Suzuki (Copenhague).

Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanbe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hikori Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen) y Junnosuke Suzuki (Copenhague). VOLANTES: Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk) y Daichi Kamada (Crystal Palace).

Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk) y Daichi Kamada (Crystal Palace). DELANTEROS: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade Reims), Take Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint Truidense).

Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade Reims), Take Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint Truidense). DT: Hajime Moriyasu





SUECIA

ARQUEROS: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby County). DEFENSORES: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Celtic), Victor Lindelöf (Manchester United), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund). VOLANTES: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) y Ken Sema (Pafos).

Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Celtic), Victor Lindelöf (Manchester United), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund). Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) y Ken Sema (Pafos). DELANTEROS: Taha Ali (Malmo FF), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Brujas) y Benjamin Nygren (Celtic).

Taha Ali (Malmo FF), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Brujas) y Benjamin Nygren (Celtic). DT: Graham Potter





TÚNEZ

ARQUEROS : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain) y Sabri Ben Hassen (ES Sahel).

: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain) y Sabri Ben Hassen (ES Sahel). DEFENSORES : Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrkoping), Dylan Bronn (Servette FC), Montassar Talbi (FC Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir), Ali Abdi (Niza) y Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance).

: Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrkoping), Dylan Bronn (Servette FC), Montassar Talbi (FC Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir), Ali Abdi (Niza) y Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance). VOLANTES : Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (Augsburgo) y Hannibal Mejbri (Burnley).

: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (Augsburgo) y Hannibal Mejbri (Burnley). DELANTEROS : Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps FC) y Sebastian Tounekti (Celtic FC).

: Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps FC) y Sebastian Tounekti (Celtic FC). DT: Sabri Lamouchi





GRUPO G

BÉLGICA

ARQUEROS: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) y Mike Penders (Racing de Estrasburgo).

Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) y Mike Penders (Racing de Estrasburgo). DEFENSORES: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Brujas) y Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Brujas) y Arthur Theate (Eintracht Frankfurt). VOLANTES : Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas) y Axel Witsel (Girona).

Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas) y Axel Witsel (Girona). DELANTEROS: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matías Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (Milan) y Leandro Trossard (Arsenal).

Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matías Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (Milan) y Leandro Trossard (Arsenal). DT: Rudi García





EGIPTO

ARQUEROS : Oufa Shobeir (Al-Ahly SC), Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mohamed Alaa (El Gouna SC) y El Mahdi Soliman (Zamalek SC).

: Oufa Shobeir (Al-Ahly SC), Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mohamed Alaa (El Gouna SC) y El Mahdi Soliman (Zamalek SC). DEFENSORES : Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ramy Rabia (Al-Ain FC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al-Ahly SC) y Tarek Alaa (ZED FC).

: Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ramy Rabia (Al-Ain FC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al-Ahly SC) y Tarek Alaa (ZED FC). VOLANTES : Marwan Ateya (Al-Ahly SC), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Nabil Dunga (Al-Najma SC), Emam Ashour (Al-Ahly SC) y Mahmoud Saber (ZED FC).

: Marwan Ateya (Al-Ahly SC), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Nabil Dunga (Al-Najma SC), Emam Ashour (Al-Ahly SC) y Mahmoud Saber (ZED FC). DELANTEROS : Mohamed Salah (Liverpool FC), Trezeguet (Al-Ahly SC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Haissem Hassan (Real Oviedo CF), Zizo (Al-Ahly SC), Omar Marmoush (Manchester City) y Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).

: Mohamed Salah (Liverpool FC), Trezeguet (Al-Ahly SC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Haissem Hassan (Real Oviedo CF), Zizo (Al-Ahly SC), Omar Marmoush (Manchester City) y Hamza Abdelkarim (FC Barcelona). DT: Hossam Hassan



NUEVA ZELANDA

ARQUEROS : Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk) y Michael Woud (Auckland FC).

: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk) y Michael Woud (Auckland FC). DEFENSORES : Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix FC), Tyler Bindon (Sheffield United F.C.), Michael Boxall (Minnesota United FC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town F.C.), Finn Surman (Portland Timbers), Liberato Cacace (Wrexham) y Francis de Vries (Auckland FC).

: Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix FC), Tyler Bindon (Sheffield United F.C.), Michael Boxall (Minnesota United FC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town F.C.), Finn Surman (Portland Timbers), Liberato Cacace (Wrexham) y Francis de Vries (Auckland FC). VOLANTES : Lachlan Bayliss (Newcastle Jets FC), Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough), Eli Just (Motherwell FC), Ben Old (AS Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix FC), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix FC), Marko Stameni (Swansea City A.F.C.) y Ryan Thomas (PEC Zwolle).

: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets FC), Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough), Eli Just (Motherwell FC), Ben Old (AS Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix FC), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix FC), Marko Stameni (Swansea City A.F.C.) y Ryan Thomas (PEC Zwolle). DELANTEROS : Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale) y Chris Wood (Nottingham Forest FC).

: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale) y Chris Wood (Nottingham Forest FC). DT: Darren Bazeley





IRÁN

ARQUEROS: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan) y Payam Niazmand (Persépolis).

Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan) y Payam Niazmand (Persépolis). DEFENSORES : Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persépolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persépolis), Ali Nemati (Foolad) y Ramin Rezaeian (Foolad).

: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persépolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persépolis), Ali Nemati (Foolad) y Ramin Rezaeian (Foolad). VOLANTES : Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor) y Aria Yousefi (Sepahan).

: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor) y Aria Yousefi (Sepahan). DELANTEROS : Ali Alipour (Persépolis), Dennis Dargahi (Standard Lieja), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiakos) y Shahriar Moghanlou (Kalba).

: Ali Alipour (Persépolis), Dennis Dargahi (Standard Lieja), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiakos) y Shahriar Moghanlou (Kalba). DT: Amir Ghalenoei.





GRUPO H

ESPAÑA

ARQUEROS: Unai Simón (Athletic Club de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Unai Simón (Athletic Club de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona). DEFENSORES: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club de Bilbao), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea FC) y Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club de Bilbao), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea FC) y Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen). VOLANTES: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona) y Álex Baena (Atlético de Madrid). DELANTEROS: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club de Bilbao), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo) y Yéremy Pino (Crystal Palace).

Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club de Bilbao), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo) y Yéremy Pino (Crystal Palace). DT: Luis De La Fuente.



CABO VERDE

ARQUEROS: Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana).

Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana). DEFENSORES: Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK).

Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK). VOLANTES: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC).

Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC). DELANTEROS: Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC).

Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC). DT: Bubista







URUGUAY

ARQUEROS: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre) y Santiago Mele (Monterrey).

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre) y Santiago Mele (Monterrey). DEFENSORES: Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América de México), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), JoaquínPiquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América de México), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), JoaquínPiquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake). VOLANTES: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa), Brian Rodríguez (América de México) y Facundo Pellistri (Panathinaikos).

Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa), Brian Rodríguez (América de México) y Facundo Pellistri (Panathinaikos). DELANTEROS: Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres). DT: Marcelo Bielsa



ARABIA SAUDITA

ARQUEROS: Mohammed Al-Owais (Al-Ula SC), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr FC) y Ahmed Al-Kassar (Al-Qadisiyah FC).

Mohammed Al-Owais (Al-Ula SC), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr FC) y Ahmed Al-Kassar (Al-Qadisiyah FC). DEFENSORES: Saud Abdulhamid (RC Lens), Jehad Thakri (Al-Qadisiyah FC), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr FC), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal), Ali Lajami (Al-Hilal), Nawaf Boushal (Al-Nassr FC), Ali Majrashi (Al-Ahli Saudi FC), Mohammed Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC), Hassan Kadesh (Al-Ittihad Club), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal) y Ayman Yahya (Al-Nassr FC).

Saud Abdulhamid (RC Lens), Jehad Thakri (Al-Qadisiyah FC), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr FC), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal), Ali Lajami (Al-Hilal), Nawaf Boushal (Al-Nassr FC), Ali Majrashi (Al-Ahli Saudi FC), Mohammed Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC), Hassan Kadesh (Al-Ittihad Club), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal) y Ayman Yahya (Al-Nassr FC). VOLANTES: Mohamed Kanno (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Ziyad Al-Johani (Al-Ahli), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr FC), Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC), Sultan Mandash (Al-Hilal) y Alaa Al-Hajji (Neom SC).

Mohamed Kanno (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Ziyad Al-Johani (Al-Ahli), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr FC), Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC), Sultan Mandash (Al-Hilal) y Alaa Al-Hajji (Neom SC). DELANTEROS: Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Saudi FC), Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad Club), Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr FC) y Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq FC).

Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Saudi FC), Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad Club), Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr FC) y Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq FC). DT: Georgios Donis.





GRUPO I

FRANCIA

ARQUEROS: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens) y Brice Samba (Rennes).

Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens) y Brice Samba (Rennes). DEFENSORES: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern Munich). VOLANTES: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG) y Rayan Cherki (Manchester City).

N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG) y Rayan Cherki (Manchester City). DELANTEROS: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich) y Marcus Thuram (Inter).

Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich) y Marcus Thuram (Inter). DT: Didier Deschamps.





SENEGAL

ARQUEROS : Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice).

: Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice). DEFENSORES : Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray) y Kreppin Diatta (Mónaco).

: Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray) y Kreppin Diatta (Mónaco). VOLANTES : Idrissa Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich) y Pape Matar Sarr (Tottenham).

: Idrissa Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich) y Pape Matar Sarr (Tottenham). DELANTEROS : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Múnich), Bamba Dieng (Lorient) y Cherif Ndiaye (Samsunspor).

: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Múnich), Bamba Dieng (Lorient) y Cherif Ndiaye (Samsunspor). DT: Pape Bouna Thiaw



NORUEGA

ARQUEROS : Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburgo).

: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburgo). DEFENSORES : Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton) y Leo Ostigard (Genoa).

: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton) y Leo Ostigard (Genoa). VOLANTES : Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal).

: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal). DELANTEROS : Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid). DT: Stale Solbakken.



IRAK

ARQUEROS : Fahad Talib (Al-Talaba SC), Jalal Hassan (Al-Zawraa SC) y Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta).

: Fahad Talib (Al-Talaba SC), Jalal Hassan (Al-Zawraa SC) y Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta). DEFENSORES : Hussein Ali (Pogo Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Frans Dhia Putros (PERSIB Bandung), Akam Hashem (Al-Zawraa SC), Merchas Doski (Viktoria Pilzno) y Ahmed Yahya (Al-Shorta).

: Hussein Ali (Pogo Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Frans Dhia Putros (PERSIB Bandung), Akam Hashem (Al-Zawraa SC), Merchas Doski (Viktoria Pilzno) y Ahmed Yahya (Al-Shorta). VOLANTES: Zaid Ismail (Al-Talaba SC), Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Youssef Amyn (AEK Larnaka), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra FC), Ahmed Qasem (Nashville SC) y Ali Jasim (Al-Najma).

Zaid Ismail (Al-Talaba SC), Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Youssef Amyn (AEK Larnaka), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra FC), Ahmed Qasem (Nashville SC) y Ali Jasim (Al-Najma). DELANTEROS : Marko Farji (Venezia), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ali Yousif (Al-Talaba SC), Aymen Hussein (Al-Karma) y Mohanad Ali (Dibba SCC).

: Marko Farji (Venezia), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ali Yousif (Al-Talaba SC), Aymen Hussein (Al-Karma) y Mohanad Ali (Dibba SCC). DT: Graham Arnold.



