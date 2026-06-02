Una leyenda de Boca fulminó a Carlos Palacios tras su acercamiento a Colo Colo: "Le pesó la camiseta..."

El semestre se terminó y Boca, ya sin Claudio Úbeda, no quedó exento de polémica por las declaraciones que Carlos Palacios hizo en las últimas horas.

Fin de ciclo: Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda

Sin jugar desde fines del año pasado por una lesión, el futbolista fue a pasar las vacaciones en Chile y, cuando le consultaron sobre una eventual vuelta a Colo Colo, dejó las puertas abiertas .

"Depende del club. No sé si me quieren de verdad, no tengo idea. Tengo contrato en Boca pero no sé qué va a pasar conmigo, siempre las puertas van a estar abiertas para todos", deslizó.

Al escuchar eso, un histórico del Xeneize le salió al cruce y le propinó durísimas críticas.

Se trata de Alberto Márcico, un abonado a la hora de opinar sobre la actualidad del conjunto azul y oro, que se refirió a los dichos del jugador trasandino y opinó que lo que hizo "fue terrible".

"Lo que hizo es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo, si ahora va a haber cambios, jugadores nuevos", expresó en charla con Radio Continental.

Por otra parte, el Beto continuó, indicó que las acciones del atacante de 25 años no fueron inocentes y consideró que, desde que llegó, "le pesó la camiseta".

"Igual algo ya se sabía de que no tiene muchas ganas de quedarse en Boca. ¿Por qué Colo-Colo lo pidió otra vez si hace un año que está acá? Algo pasó, algún mensaje, él no quiere jugar. Creo que le pesó un poquito la camiseta", sentenció.

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En solamente 36 partidos, Palacios anotó tres goles y repartió tres asistencias. Sin embargo, en lo que va del 2026 no saltó a la cancha por arrastrar una sinovitis crónica en la rodilla derecha.