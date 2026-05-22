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Atento Boca: Colo-Colo quiere repatriar a Carlos Palacios

Colo-Colo buscaría el retorno de Carlos Palacios. Boca lo compró en enero de 2025 por casi cinco millones de dólares.

 Todavía en recuperación de una lesión y lejos en la consideración de Claudio Úbeda, Carlos Palacios podría salir de Boca y, ante esto, desde Chile aseguran que Colo-Colo buscará repatriarlo al final de la temporada.

Si bien no hubo un llamado oficial al Xeneize, lo cierto es que en el país trasandino aseguran que el Cacique buscará repatriar al futbolista. 

Al respecto, desde la dirigencia son claros: si llaman, deberán presentar una oferta de compra, dado que un préstamo no está sobre la mesa.

En enero de 2025, Palacios llegó desde Colo-Colo a cambio de casi cinco millones de dólares, por lo que parece difícil que Boca quiera desprenderse del jugador por una cifra menor a esa. 

Mientras tanto, el volante ofensivo sigue a la espera de una nueva convocatoria. El jugador fue intervenido en marzo por un cuadro de sinovitis que le afectaba la rodilla derecha y, desde entonces, sigue en recuperación.

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