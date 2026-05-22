River hoy: con una duda, el Chacho Coudet define el once para la final del Torneo Apertura ante Belgrano

El próximo domingo, River y Belgrano se enfrentarán en la final del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Para este encuentro, Eduardo Coudet tiene una sola duda en la mitad de la cancha y para eso será clave saber si Aníbal Moreno podrá estar a disposición o no, aunque todo indica que no llegará.

El mediocampista central sufrió un esguince de rodilla ante Rosario Central. Si bien parecía que su presencia estaba casi descartada, el futbolista pidió jugar, aunque habrá que ver cómo evoluciona en estos días. Este viernes se entrenó el plantel del Millonario y no estuvo a la par de sus compañeros.

Si el entrenador ve que Moreno responde bien será titular. En caso de no llegar, el Chacho analiza poner a Lucas Silva como mediocampista central al lado de Fausto Vera, aunque también existe la posibilidad de cambiar el dibujo y que en el once se meta Juanfer Quintero.

La probable formación de River ante Belgrano: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.