La advertencia de Alpine a Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Si bien viene de racha y dulce por el séptimo puesto en Miami, a Franco Colapinto le llegó una advertencia de Alpine, la cual fue extensiva para su compañero de equipo Pierre Gasly. Y la misma tiene que ver con un aspecto en el que deberán tener muhco cuidado en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que comienza hoy.

"Tenemos el mismo alerón atrás, que es el que habían traído para Gasly en Miami. Hay un piso un poco diferente también, veremos si eso funciona. El problema más grande es que tenemos uno de todo", señaló Colapinto sobre cómo llega el equipo en cuanto a repuestos para los autos.

El inconveniente deriva del vuelco de Pierre Gasly en el inicio de la última carrera luego de un toque de Liam Lawson. "El accidente hizo que perdiéramos partes en Miami y tenemos menos cantidad de cosas, de alerón de adelante estamos limitados, si pasa algo, si rompés algo, tenés que penalizar y largar de boxes. Va a ser un poquito una limitación para este finde, ojalá que salga todo bien, no rompan nada, vamos rápido y listo", expresó.

Yendo a esta fecha en Canadá, Colapinto valoró el conocer el circuito, el primero de esta temporada en el que tenía experiencia previa: "Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco. A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido, lo cual también es muy positivo".

"Las curvas de alta velocidad son el área en la que tenemos que trabajar más. Miami era un circuito más orientado a baja velocidad, pero las curvas rápidas allí mejoraron respecto a carreras anteriores. Canadá sigue siendo un circuito de baja velocidad, con muchos cambios de dirección. Debería ser una buena pista para nuestro auto", concluyó Franco.



