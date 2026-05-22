Franco Colapinto arranca su actividad en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1: cronograma, horarios y TV en vivo

Llega con la confianza por las nubes y hoy es una buena oportunidad para seguir alimentándola. Se trata de Franco Colapinto, quien arranca con el Alpine la actividad del Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El escenario de esta carrera es el Circuito Gilles Villeneuve, que se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

Back in the seat. Time to do it for real tomorrow %uD83D%uDCAA pic.twitter.com/gojIe9JCSH — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 21, 2026

El piloto argentino llega a esta fecha del campeonato en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar séptimo hace tres semanas en el Gran Premio de Miami, donde redondeó su mejor actuación desde que está en la Fórmula 1.

Durante dicho fin de semana, Colapinto se mostró muy firme en todo momento, destacándose tanto en la clasificación para la Sprint Race como para la carrera principal y con un gran ritmo en la carrera del domingo, donde prácticamente no cometió errores.

En lo que va del año, Colapinto ya sumó siete puntos, por lo que se ubica undécimo en el campeonato de pilotos. A su vez, en la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas tres carreras con solo 19 años y ya suma 100 puntos.

Su escolta es el británico George Russell, que es su compañero de equipo en la escudería alemana, con 80 unidades, mientras que la tercera colocación la ocupa el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con 59. El top 5 lo completan los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 51 puntos y por ahora muy lejos de la lucha por el campeonato.

La actividad en Canadá comenzará este viernes, en una jornada en la que disputará la única práctica libre a las 13.30, mientras que la clasificación para la Sprint Race está programada para las 17.30. El sábado será la Sprint Race a las 13 y la clasificación para la carrera a las 17, mientras que la actividad concluirá el domingo con la carrera principal, que iniciará a las 17. Todas las alternbativas se podrán seguir por Fox Sports y Disney+ Premium.