Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: los horarios y cómo ver por TV el GP de Canadá

Tras su gran presentación en el GP de Miami, Franco Colapinto volverá a la acción fuerte con el GP de Canadá de Fórmula 1, que tendrá la expectativa de ver si el Nene puede ratificar el buen momento de Alpine en el legendario circuito Gilles Villeneuve.

El piloto argentino llegará a su presentación en Montreal luego de conseguir un destacado séptimo puesto en Estados Unidos, resultado que le permitió sumar puntos importantes para el campeonato. Actualmente, la escudería francesa acumula 23 puntos y se mantiene en la pelea de mitad de tabla dentro del Campeonato de Constructores.

La actividad oficial del Gran Premio de Canadá comenzará el viernes 22 de mayo con las prácticas libres y la clasificación sprint. Toda la actividad en pista podrá observarse por televisión a través de Disney Premium, por Fox Sports o, vía Stream, por F1TV.

CRONÓGRAMA COMPLETO DEL GP DE CANADÁ

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13:30 a 14:30

Clasificación sprint: 17:30 a 18:14





Sábado 23 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00





Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00





DÓNDE SE CORRE EL GP DE CANADÁ DE FÓRMULA 1: LOS DETALLES DEL CIRCUITO

El circuito Gilles Villeneuve es uno de los trazados más tradicionales y veloces del calendario de Fórmula 1. Está ubicado en la isla artificial Île Notre-Dame, sobre el río San Lorenzo, dentro del Parque Jean-Drapeau de Montreal.

El circuito fue inaugurado en 1978 y, años más tarde, pasó a llevar el nombre del legendario piloto canadiense Gilles Villeneuve, fallecido en 1982.