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LESIONADOS

Todas las importantes bajas de River para la final del Torneo Apertura 2026

Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel se perderán la final del Torneo Apertura 2026 con River Plate.

Además de la lesión de Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel también presentan incovenientes físicos en River tras el triunfo por 1 a 0 frente a Rosario Central.

Al lateral derecho le sobrecargó el isquiotibial derecho en la entrada en calor ante Gimnasia y no fue de la partida. Llegó entre algodones para el duelo de semifinales y solo aguantó 45 minutos. 

En el entretiempo fue reemplazado por Fabricio Bustos debido a un desgarro en el cuádriceps izquierdo y volverá a las canchas recién para el inicio del Mundial 2026.

Moreno y Driussi comparten un cuadro: sufrieron un esguince ligamento colateral medial derecho que los marginará de la final. El delantero se retiró tras una infracción de Franco Ibarra y el mediocampista sintió una molestia en la parte posterior de la rodilla que lo obligó a pedir el cambio. 

Pese a perderse el duelo por el título en el Kempes, el Chacho Coudet espera que ambos puedan reincorporarse durante la pretemporada.

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