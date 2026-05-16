River y la preocupación por los lesionados tras la victoria ante Rosario Central
Luego de la victoria ante Rosario Central que lo depositó en la final del Torneo Apertura 2026, River se mantiene alerta por el estado físico de algunos futbolistas.
Luego de otro exigente partido, River venció como local a Rosario Central y se instaló en la gran final del Torneo Apertura 2026 del próximo domingo.
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Sin embargo, no todo fue alegría para el Millonario, que terminó la noche con preocupación por el estado de tres futbolistas que están entre algodones.
Se trata de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, quienes tuvieron que dejar la cancha durante el encuentro ante el Canalla.
El lateral derecho sintió una molestia y fue reemplazado en el entretiempo para que ingresara Fabricio Bustos. En principio, su dolencia tendría que ver con una molestia en el desgarro en el cuádriceps izquierdo, la cual esperan que no sea un desgarro.
Por su parte, el mediocampista salió a los 11' del complemento con problemas en la rodilla derecha que, según el parte provisorio, podría ser un esguince.
La situación del delantero parece ser la más crítica. Tras una entrada de Franco Ibarra, el Gordo se dobló la rodilla derecha y deberá hacerse estudios para descartar un esguince grave o un compromiso ligamentario.
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Vale destacar que, con el duelo frente a Bragantino y la definición del campeonato en el horizonte, los tres se realizarán estudios para determinar el grado de sus respectivas lesiones.