River y la preocupación por los lesionados tras la victoria ante Rosario Central

Luego de otro exigente partido, River venció como local a Rosario Central y se instaló en la gran final del Torneo Apertura 2026 del próximo domingo.

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Sin embargo, no todo fue alegría para el Millonario, que terminó la noche con preocupación por el estado de tres futbolistas que están entre algodones.

Se trata de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, quienes tuvieron que dejar la cancha durante el encuentro ante el Canalla.

El lateral derecho sintió una molestia y fue reemplazado en el entretiempo para que ingresara Fabricio Bustos. En principio, su dolencia tendría que ver con una molestia en el desgarro en el cuádriceps izquierdo, la cual esperan que no sea un desgarro.

BUSTOS INGRESA EN EL ST POR MONTIEL: a Cachete le alcanzó el físico para jugar 45 minutos, luego de no disputar los cuartos vs. Gimnasia.



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Por su parte, el mediocampista salió a los 11' del complemento con problemas en la rodilla derecha que, según el parte provisorio, podría ser un esguince.

LA SEGUIDILLA DE PARTIDOS PASA FACTURA EN RIVER: Aníbal Moreno se suma a Driussi y Montiel, quienes ya salieron lesionados en el Millonario.



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EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE ANÍBAL MORENO: el mediocampista de River se fue llorando del campo de juego.



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La situación del delantero parece ser la más crítica. Tras una entrada de Franco Ibarra, el Gordo se dobló la rodilla derecha y deberá hacerse estudios para descartar un esguince grave o un compromiso ligamentario.

ATENCIÓN A LA REPE: así fue el momento de la lesión de Seba Driussi, luego de la entrada de Ibarra. Para Nicolás Ramírez no fue infracción.



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BRONCA TOTAL: así reaccionó Seba Driussi a su lesión en el Más Monumental.



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UNA IMAGEN DESOLADORA: así se tuvo que retirar Seba Driussi del campo de juego del Más Monumental luego de recibir una entrada de Ibarra.



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Vale destacar que, con el duelo frente a Bragantino y la definición del campeonato en el horizonte, los tres se realizarán estudios para determinar el grado de sus respectivas lesiones.