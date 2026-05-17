Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026: dónde ver en vivo, formaciones y hora

Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán desde las 17 horas en el estadio Diego Armando Maradona, por la semifinal del Torneo Apertura 2026.

El Bicho viene de eliminar a Lanús y a Huracán, mientras que el Pirata sacó a Talleres y Unión, y en La Paternal buscarán meterse en el partido por el título. El ganador jugará la final el domingo 24 de mayo en Córdoba contra River.

El probable once de Argentinos Juniors vs. Belgrano, por el Torneo Apertura

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski o Iván Morales.





La posible formación de Belgrano vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.





Argentinos Juniors vs. Belgrano, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 17.00

TV: TNT Sports y ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Diego Armando Maradona