El psicólogo de Franco Colapinto reveló qué cambió para encarar este año en la Fórmula 1

Hay cosas que ayudan a mejorar pero que no se ven a simple vista. En el caso de Franco Colapinto, una de las piezas clave de su desarrollo es Gustavo Ruiz, el psicólogo deportivo que lo acompaña desde los 12 años y que conoce cada etapa de su carrera desde adentro. El profesional explicó cómo las frustraciones de 2025, un año con el peor auto de la Fórmula 1 y una nube de incertidumbre sobre su futuro, terminaron convirtiéndose en el mejor combustible para este 2026.

"Todo eso lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo fortaleció. No es el mismo Franco este año que el de hace un año", afirmó el psicólogo. "Lo principal es la contención, tratar de trabajar toda esta parte con la familia. Y después la parte deportiva, la que tiene que ver con el rendimiento, que es la que más importa porque es la que te da la durabilidad", explicó.

"No es lo mismo a los 12, que a los 15, que a los 17, que a los 18, a nivel personal y a nivel profesional", detalló Ruiz, quien agregó: "Yo lo que veo siempre no es la parte negativa, la parte del sufrimiento. Le veo toda la parte más positiva. Todo eso lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo fortaleció".

Para concluir, Ruiz aseguró que este Colapinto es diferente al del año pasado: "No es el mismo Franco este año que el de hace un año: su manera de pensar, de ver las cosas, de verse a sí mismo, es distinta. Todo eso lo ha forjado y lo ha hecho crecer como para que pueda seguir afrontando la Fórmula 1, que es lo máximo, te exige en todo momento y no puedes dar ni un centímetro de ventaja en ningún área".