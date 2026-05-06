Tras su feo gesto en la carrera de Fórmula 1, Lewis Hamilton y Franco Colapinto estuvieron cara a cara luego del GP de Miami

Tuvieron un picante cruce en pista y, después de la carrera, estuvieron cara a cara. Se trata de Franco Colapinto y de Lewis Hamilton, quien le hizo el recocido gesto de "fuck you" al piloto de Alpine por un roce que tuvieron durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde el argentino logró su mejor resultado con un séptimo puesto.

El piloto de Ferrari se ofendió en plena pista cuando intentó pasarlo en una de las primeras curvas, retrasado por el trompo de Max Verstappen en la largada. En ese momento, el de Pilar defendió con éxito su puesto y ambos se rozaron y acusaron daños que impactaron en sus resultados, sobre todo el británico, que tras su sexto puesto lo responsabilizó por no poder pelear por el podio.

De hecho, a principios de esta semana, se viralizó la cámara onboard de la Ferrari, donde se aprecia que, cuando finalmente logró el sobrepaso al argentino en recta, Hamilton le dedicó un gesto de "fuck you", algo no poco común en la categoría pero aún así irrespetuoso.

Franco Colapinto tuvo este toque con Hamilton %uD83D%uDC40



¡Así que cuando Lewis le adelantó decidió hacerle una peineta %uD83D%uDD95%uD83C%uDFFD! pic.twitter.com/lfCfCKXF6O May 4, 2026

Pero, claramente, todo quedó en la pista, ya que la historia de desencuentros tuvo final feliz. Mientras salían del circuito junto a sus allegados, Lewis tomó de atrás a Colapinto por sorpresa con la mejor onda y se saludaron muy amistosamente, intercambiando un breve diálogo y, a pura risa y abrazo, se despidieron.

El cruce entre Hamilton y Colapinto en Miami:

Como siguen saliendo más videos del momento JAJAJAJA

Amo, denme más contenido

Como Franco la soltó a maia jsjsjsj, salió Lewis y Franco voló para el shshsh pic.twitter.com/o2f432qxbw — Victoria_F%uD83C%uDFC6LN (@Francou_Landouu) May 5, 2026



