Lanús le pasó muy mal en la altura y se comió una dura goleada ante Always Ready por la Copa Libertadores
Este martes, Lanús sufrió un duro revés frente a Always Ready por la fecha 4 y el Grupo G de la Copa Libertadores 2026 quedó al rojo vivo.
A más de 4000 metros de altura, Lanús la pasó mal, perdió 4-0 ante Always Ready por la fecha 4 y se complicó en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026.
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El encuentro fue complicado desde el inicio para el Granate debido a que, apenas a los 10 minutos, le cobraron un penal en contra. Afortunadamente, Nahuel Losada atajó y negó la apertura del marcador.
Sin embargo, a los 25', Richet Gómez ensayó un remate de 60 metros y festejó lo que fue un verdadero golazo.
Con pocas posibilidades, los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibieron otro golpazo sobre el cierre de la parte inicial por intermedio de Enrique Triverio, quien de cabeza configuró el 2-0.
Si el conjunto argentino tenía intenciones de renovar las energías de cara al complemento, el equipo boliviano apagó esas esperanzas rápidamente y estiró aún más la diferencia con la conquista de Joel Amoroso a los 17 segundos.
Finalmente, a dos minutos para el cierre, Marcelo Suárez también probó de afuera, Losada no pudo contener y la noche se cerró con broche de oro para el Millonario.
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Con este resultado, Lanús quedó con seis puntos, al igual que Liga de Quito y Mirassol, que se enfrentarán mañana. Así las cosas, el combinado del Sur podría quedar segundo si los ecuatorianos se imponen.