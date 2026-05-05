Lanús le pasó muy mal en la altura y se comió una dura goleada ante Always Ready por la Copa Libertadores

A más de 4000 metros de altura, Lanús la pasó mal, perdió 4-0 ante Always Ready por la fecha 4 y se complicó en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026.

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El encuentro fue complicado desde el inicio para el Granate debido a que, apenas a los 10 minutos, le cobraron un penal en contra. Afortunadamente, Nahuel Losada atajó y negó la apertura del marcador.

PENAL PARA ALWAYS READY ANTE LANÚS POR MANO: ¿QUÉ OPINÁS?



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¡GIGANTE, LOSADA! El arquero de Lanús atajó el penal y evitó el gol de Always Ready.



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Sin embargo, a los 25', Richet Gómez ensayó un remate de 60 metros y festejó lo que fue un verdadero golazo.

¡¡PUEDE SER EL GOLAZO DE LA JORNADA DE LA COPA!! Impresionante remate de larga distancia de Richet Gómez para el 1-0 de Always Ready ante Lanús en la CONMEBOL #Libertadores.



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Con pocas posibilidades, los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibieron otro golpazo sobre el cierre de la parte inicial por intermedio de Enrique Triverio, quien de cabeza configuró el 2-0.

¡TUYO, QUIQUE! Triverio ganó de cabeza y anotó el 2-0 de Always Ready vs. Lanús.



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Si el conjunto argentino tenía intenciones de renovar las energías de cara al complemento, el equipo boliviano apagó esas esperanzas rápidamente y estiró aún más la diferencia con la conquista de Joel Amoroso a los 17 segundos.

¡EL TERCERO LLEGÓ SACANDO DEL MEDIO! Joel Amoroso estampó el 3-0 de Always Ready ante Lanús en el inicio del ST en El Alto de Bolivia.



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Finalmente, a dos minutos para el cierre, Marcelo Suárez también probó de afuera, Losada no pudo contener y la noche se cerró con broche de oro para el Millonario.

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Con este resultado, Lanús quedó con seis puntos, al igual que Liga de Quito y Mirassol, que se enfrentarán mañana. Así las cosas, el combinado del Sur podría quedar segundo si los ecuatorianos se imponen.