Javier García volvió a jugar en Boca por la lesión de Brey: hace cuánto no atajaba

El primer tiempo del duelo ante Barcelona de Guayaquil, por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026, fue un concierto de malas noticias para Boca.

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Tanto es así que, además de la expulsión de Santiago Ascacibar por una insólita patada, el Xeneize también padeció la salida de Leandro Brey.

A raíz de un golpe en la zona abdominal, el arquero oriundo de Lomas de Zamora tuvo que dejar la cancha en camilla apenas a los 23 minutos y le dejó su lugar a Javier García.

¡¡MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! Brey sufrió un fuerte golpe y sale reemplazado en el duelo ante Barcelona de Guayaquil. ¡Entra Javi García!



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EL DESCONSUELO DE BREY: el arquero de Boca se fue en camilla y llorando tras ser reemplazado por un fuerte golpe que recibió en el duelo ante Barcelona de Guayaquil.



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Así las cosas, el suplente entró y volvió a pararse bajo los tres postes de la valla azul y oro después de más de dos años, o más precisamente, de 786 días.

La última vez que había tenido la responsabilidad fue el 10 de marzo de 2024, cuando el club de la ribera se impuso 4-2 frente a Racing. La particularidad de ese día es que la modificación se dio al revés y él fue quien le dejó su lugar al chico por una molestia.

A partir de ahí, el ex Racing y Tigre, entre otros, fue suplente en 29 compromisos al hilo, hasta que una urgencia lo hizo volver al ruedo.

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Cabe destacar que, si bien tiene una extensa carrera, el duelo en Guayaquil fue el segundo en el que García atajó para Boca en Copa Libertadores. De hecho, el único antecedente corresponde a la edición de 2022, cuando el Xeneize cayó 2-0 como visitante ante Corinthians por la fase de grupos.