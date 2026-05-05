Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

INCREÍBLE

Darío Herrera fue premiado, pese al desclabro que podría haber armado en su último encuentro, y dirigirá uno de los clásicos de los playoffs del Apertura 2026: los árbitros para los mano a mano

Este fin de semana se jugarán los mano a mano de los octavos de final de la Copa de la Liga y algunas designaciones son realmente sorprendentes, dada la importancia de los partidos y los antecedentes recientes de los jueces elegidos.

Ignacio Bregliano
Ignacio Bregliano

¡Los premiaron! 

A los mundialistas Darío Herrera y Silvio Trucco no le bajaron la consideración, después del descalabro que podrían haber armado con dos omisiones claves en el cruce del pasado fin de semana entre Barracas y Banfield, que de no ser por el gol agónico del Taladro -el de la victoria por 2 a 1- hubiese despertado la polémica y un nuevo escándalo arbitral, y tendrán actividad fuerte en el inicio de la etapa definitoria de la Copa de la Liga. 

Y es por ello que la Liga Profesional sorprendió al dar a conocer la lista de los jueces para los octavos de final del Apertura 2026 y Herrera dirigirá el clásico entre Talleres y Belgrano de Córdoba. Mientras tanto, Trucco le dieron la responsabilidad del VAR de River y San Lorenzo y será quien secunde a Sebastián Zunino. 

Asimismo, el partido entre Boca y Huracán estará bajo la responsabilidad de Pablo Echavarría y Gastón Monsón Brizuela. 

En tanto, dos de los mejores estarán en el duelo entre Argentinos Juniors y Lanús: Rey Hilfer y Facundo Tello, nuevamente desde el VAR. 

Y en otra de las sorpresas que han deparado las nominaciones para los trascendentales mano a mano, Sebastián Martínez Beligoy fue designado para el duelo histórico entre Estudiantes de La Plata y Racing. 

La contundente reacción de Juan Sebastián Verón a los dichos de los hombres de Racing en la previa al cruce por los playoffs del Apertura 2026

Sábado 9 de Mayo

-16.30 Talleres (4° A) - Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo

-19.00 Boca (2° A) - Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero

-21.30 Argentinos (3° B) - Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez

-21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) - Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota

El equipo que planea Quinteros para el duelo de Independiente ante Rosario Central por los ocatavos de final Torneo Apertura 2026

Domingo 10 de mayo

-15.00 Rosario Central (4° B) - Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti

-17.00 Estudiantes (1° A) - Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib

-19.00 River (2° B) - San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba

-21.30 Vélez (3° A) - Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Liga Profesional