Darío Herrera fue premiado, pese al desclabro que podría haber armado en su último encuentro, y dirigirá uno de los clásicos de los playoffs del Apertura 2026: los árbitros para los mano a mano
Este fin de semana se jugarán los mano a mano de los octavos de final de la Copa de la Liga y algunas designaciones son realmente sorprendentes, dada la importancia de los partidos y los antecedentes recientes de los jueces elegidos.
¡Los premiaron!
A los mundialistas Darío Herrera y Silvio Trucco no le bajaron la consideración, después del descalabro que podrían haber armado con dos omisiones claves en el cruce del pasado fin de semana entre Barracas y Banfield, que de no ser por el gol agónico del Taladro -el de la victoria por 2 a 1- hubiese despertado la polémica y un nuevo escándalo arbitral, y tendrán actividad fuerte en el inicio de la etapa definitoria de la Copa de la Liga.
Y es por ello que la Liga Profesional sorprendió al dar a conocer la lista de los jueces para los octavos de final del Apertura 2026 y Herrera dirigirá el clásico entre Talleres y Belgrano de Córdoba. Mientras tanto, a Trucco le dieron la responsabilidad del VAR de River y San Lorenzo y será quien secunde a Sebastián Zunino.
Asimismo, el partido entre Boca y Huracán estará bajo la responsabilidad de Pablo Echavarría y Gastón Monsón Brizuela.
En tanto, dos de los mejores estarán en el duelo entre Argentinos Juniors y Lanús: Rey Hilfer y Facundo Tello, nuevamente desde el VAR.
Y en otra de las sorpresas que han deparado las nominaciones para los trascendentales mano a mano, Sebastián Martínez Beligoy fue designado para el duelo histórico entre Estudiantes de La Plata y Racing.
La contundente reacción de Juan Sebastián Verón a los dichos de los hombres de Racing en la previa al cruce por los playoffs del Apertura 2026
Sábado 9 de Mayo
-16.30 Talleres (4° A) - Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
-19.00 Boca (2° A) - Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
-21.30 Argentinos (3° B) - Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
-21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) - Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
El equipo que planea Quinteros para el duelo de Independiente ante Rosario Central por los ocatavos de final Torneo Apertura 2026
Domingo 10 de mayo
-15.00 Rosario Central (4° B) - Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
-17.00 Estudiantes (1° A) - Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
-19.00 River (2° B) - San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
-21.30 Vélez (3° A) - Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco