Darío Herrera fue premiado, pese al desclabro que podría haber armado en su último encuentro, y dirigirá uno de los clásicos de los playoffs del Apertura 2026: los árbitros para los mano a mano

¡Los premiaron!

A los mundialistas Darío Herrera y Silvio Trucco no le bajaron la consideración, después del descalabro que podrían haber armado con dos omisiones claves en el cruce del pasado fin de semana entre Barracas y Banfield, que de no ser por el gol agónico del Taladro -el de la victoria por 2 a 1- hubiese despertado la polémica y un nuevo escándalo arbitral, y tendrán actividad fuerte en el inicio de la etapa definitoria de la Copa de la Liga.

%u26A0%uFE0F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 TODO BANFIELD PIDIÓ PENAL ANTE BARRACAS POR MANO DE RODRIGO INSÚA.



EL VAR NO LLAMÓ AL ÁRBITRO. %u274C pic.twitter.com/Oc2x5zc0t5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 2, 2026

%uD83D%uDC40La MANO de TOMÁS PORRA que todo BANFIELD reclamó como PENAL ante BARRACAS CENTRAL.



%uD83D%uDD0EDarío Herrera dijo NO y confirmado por Silvio Trucco en el VAR.pic.twitter.com/mXPXC7bc8x May 2, 2026

Y es por ello que la Liga Profesional sorprendió al dar a conocer la lista de los jueces para los octavos de final del Apertura 2026 y Herrera dirigirá el clásico entre Talleres y Belgrano de Córdoba. Mientras tanto, a Trucco le dieron la responsabilidad del VAR de River y San Lorenzo y será quien secunde a Sebastián Zunino.

Asimismo, el partido entre Boca y Huracán estará bajo la responsabilidad de Pablo Echavarría y Gastón Monsón Brizuela.

En tanto, dos de los mejores estarán en el duelo entre Argentinos Juniors y Lanús: Rey Hilfer y Facundo Tello, nuevamente desde el VAR.

Y en otra de las sorpresas que han deparado las nominaciones para los trascendentales mano a mano, Sebastián Martínez Beligoy fue designado para el duelo histórico entre Estudiantes de La Plata y Racing.

La contundente reacción de Juan Sebastián Verón a los dichos de los hombres de Racing en la previa al cruce por los playoffs del Apertura 2026

Sábado 9 de Mayo

-16.30 Talleres (4° A) - Belgrano (5° B) -ESPN Premium-

Árbitro : Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo



-19.00 Boca (2° A) - Huracán (7° B) -TNT Sports-

Árbitro : Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero



-21.30 Argentinos (3° B) - Lanús (6° A) TNT Sports-

Árbitro : Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez



-21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) - Unión (8° A) -ESPN Premium-

Árbitro : Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

El equipo que planea Quinteros para el duelo de Independiente ante Rosario Central por los ocatavos de final Torneo Apertura 2026

Domingo 10 de mayo