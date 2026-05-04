Torneo Apertura 2026: la AFA confirmó el cronograma de los octavos de final y el día y sede para la final

Los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga ya comienzan y AFA definió este lunes los días en que se disputarán los octavos de final, aunque sin dar a conocer los horarios de los mismos.

Tras la reunión de los directivos de la LPF, se resolvió que Boca Juniors juegue el sábado y River Plate, el domingo.

No está demás aclarar que Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata tienen garantizada la localía hasta la final por haber ganado sus zonas. El partido que definirá el campeón se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes.

El resto del fixture ya está prácticamente dibujado, con 15 de los 16 clasificados confirmados y sólo Defensa y Justicia puede sacarle el lugar a Unión de Santa Fe este lunes.

Así se jugarán los playoffs del Torneo Apertura 2026