Estudiantes de La Plata se impuso contra Platense y aseguró el primer lugar en la Zona A del Torneo Apertura
En el último partido del día, Estudiantes de La Plata derrotó a Platense y se quedó con el primer puesto de la Zona A del Torneo Apertura 2026.
Para cerrar el sábado, y la fase regular, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Platense en Vicente López y, de cara a los playoffs, aseguró el primer lugar en la Zona A del Torneo Apertura 2026.
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Pese al tempranero gol anulado de Edwin Cetré a los cinco minutos, lo cierto es que el primer tiempo del encuentro entre el Calamar y el Pincha tuvo más fricción y trabas que juego y situaciones claras.
Lo único destacable fue la acción en la que, casi en tiempo cumplido, Juan Gauto encaró por la izquierda, remató cruzado y la bola chocó con el caño izquierdo del arco del León.
Recién en el complemento iban a llegar las emociones, más precisamente a los 24', cuando Alexis Castro apareció solo dentro del área y, luego de controlar, definió por arriba de Matías Borgogno para darle el 1-0 al conjunto platense.
Además, ocho minutos más tarde, Santiago Núñez bajó de cabeza un tiro libre y Lucas Alario configuró las cifras finales.
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Gracias al triunfo, Estudiantes alcanzó los 31 puntos en el grupo, superó a Boca y dejó sin chances a Vélez de desplazarlo de la cima.