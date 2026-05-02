Estudiantes de La Plata se impuso contra Platense y aseguró el primer lugar en la Zona A del Torneo Apertura

Para cerrar el sábado, y la fase regular, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Platense en Vicente López y, de cara a los playoffs, aseguró el primer lugar en la Zona A del Torneo Apertura 2026.

Con sufrimiento al final, Independiente le ganó un partidazo a San Lorenzo y se metió en los playoffs del Torneo Apertura

Pese al tempranero gol anulado de Edwin Cetré a los cinco minutos, lo cierto es que el primer tiempo del encuentro entre el Calamar y el Pincha tuvo más fricción y trabas que juego y situaciones claras.

¿DEFINIÓ O FUE UN CENTRO FALLIDO? Cetré convertía el 1-0 de Estudiantes pero no sumó por offside del colombiano.



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¿ERA PARA TARJETA? Alario fue con la pierna arriba sobre Ferreira y no recibió tarjeta vs. Platense.



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¡LE DEJÓ LOS TAPONES MARCADOS! Mancuso acusó un fuerte pisotón de Ingenthron. Su rodilla lo dice todo...



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Lo único destacable fue la acción en la que, casi en tiempo cumplido, Juan Gauto encaró por la izquierda, remató cruzado y la bola chocó con el caño izquierdo del arco del León.

¡ERA UN GOLAZO! Gauto encontró el espacio, remató cruzado pero el palo le negó el gol de Platense vs. Estudiantes.



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Recién en el complemento iban a llegar las emociones, más precisamente a los 24', cuando Alexis Castro apareció solo dentro del área y, luego de controlar, definió por arriba de Matías Borgogno para darle el 1-0 al conjunto platense.

POR FAVOR... ¡GOLAZO TOTAL DEL PINCHA EN VICENTE LÓPEZ! Asistencia TOP de Cetré para una impecable definición de Alexis Castro para el 1-0 de Estudiantes vs. Platense.



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Además, ocho minutos más tarde, Santiago Núñez bajó de cabeza un tiro libre y Lucas Alario configuró las cifras finales.

¡UN PASE A LA RED! Jugada preparada para que Núñez se la baje al Pipa Alario y el delantero defina. Estudiantes le gana 2-0 a Platense en Vicente López.



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Pese a un golazo y una asistencia de Messi, Inter Miami se durmió y perdió un clásico insólito ante Orlando City

Gracias al triunfo, Estudiantes alcanzó los 31 puntos en el grupo, superó a Boca y dejó sin chances a Vélez de desplazarlo de la cima.