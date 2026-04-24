Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Platense y San Lorenzo se enfrentarán este viernes por la decimosexta fecha del Torneo Apertura, que tendrá la particularidad de que estarán presentes las parcialidades de ambos equipos y será un partido determinante para las aspiraciones de los dos en la recta final del campeonato. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Ciudad de Vicente López con Hernán Mastrángelo como juez principal, mientras que en el VAR estará Laura Fortunato.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres en un partido que puede marcar el rumbo de sus objetivos en el cierre del torneo. San Lorenzo tiene la obligación de ganar tras el empate sin goles como local ante Vélez, un resultado que le impidió meterse en zona de clasificación.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez suma 19 puntos y necesita el triunfo para llegar con chances a la última fecha, donde enfrentará a Independiente. El elenco de Boedo contará con el apoyo de su gente en Vicente López, ya que, habrá 5.000 hinchas en el estadio.

Por su parte, Platense atraviesa un presente irregular en el torneo local, se ubica decimoprimero en la Zona A con 16 unidades y necesita ganar los dos partidos restantes y esperar otros resultados para soñar con los playoffs. El "Calamar" viene de caer por 4-3 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y acumula dos empates y dos derrotas en sus últimos compromisos del Torneo Apertura.

El historial reciente entre ambos muestra partidos sin empates en la temporada, con ventaja para la visita en tres ocasiones sobre dos triunfos del local. El último cruce fue victoria de Platense por 2-1 en el Torneo Clausura 2025.

Probables formaciones de Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Platense: Matías Borgogno; Mateo Mendía, Eugenio Raggio, Juan Ignacio Saborido, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Nicolás Retamar; Guido Mainero, Franco Zapiola; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Matías Hernández; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Cómo ver en vivo Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Platense y San Lorenzo por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN PREMIUM. Este duelo también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.