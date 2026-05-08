Platense recibió una pésima noticia tras quedar al borde de la clasificación en la Copa Libertadores

Ayer por la noche, Platense igualó frente a Peñarol por la fecha 4 del Grupo E y quedó al borde de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Augusto Batalla y su frase sobre Boca que enfureció a todo el mundo River: "Atiendo a..."

Sin embargo, no todo fue alegría para el Calamar, que este viernes dio a conocer una pésima noticia.

Tanto es así que, mediante un comunicado, el club radicado en Vicente López anunció que Tomás Nasif sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Tomás Nasif sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



¡Fuerza y pronta recuperación, Tomi! %uD83E%uDD0D



Todo Platense está con vos %uD83E%uDD0E pic.twitter.com/RTsvQn0VSo — Club Atlético Platense (@caplatense) May 8, 2026

La desafortunada acción se produjo cuando el futbolista de 22 años fue a buscar una bola en el aire y cayó mal. Finalmente, debió ser reemplazado antes de los 15 minutos.

¡¡FUERZA, PIBE!! Tomás Nasif cayó mal, se lesionó y tuvo que ser reemplazado en el comienzo del partido entre Platense y Peñarol. Dejó el campo de juego LLORANDO... %uD83D%uDE31



%uD83D%uDCFA Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YmATnSuwQ7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

Encima de todo, no es la primera vez que el delantero atraviesa una dolencia similar. De hecho, cuando todavía estaba en River, padeció dos lesiones ligamentarias en la rodilla izquierda y, en Banfield, le ocurrió lo mismo en un tobillo.

Con dos regresos y un posible cambio, vuelven los titulares en River para enfrentar a San Lorenzo

Vale recordar que Nasif está a préstamo en Platense hasta diciembre sin opción de compra, por lo que, si no se extiende la cesión, tendrá que regresar al Millonario.