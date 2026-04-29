A Platense le bastó una ráfaga para vencer a Independiente Santa Fe y agigantar la ilusión en la Copa Libertadores

Luego de su histórica primera victoria en la Copa Libertadores 2026 frente a Peñarol en Montevideo, Platense ratificó su buen andar internacional y derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe por la fecha 3 del Grupo E.

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Tras un primer tiempo disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López, el Calamar mejoró en el segundo tiempo e hizo la diferencia en una ráfaga.

Tanto es así que, gracias a los goles de Tomás Nasif y Mateo Mendía a los 11' y 17 minutos, respectivamente, el Marrón consiguió el 2-0 parcial.

¡CLARO, TOMÁS! Nasif metió un cabezazo formidable y marcó el primero de Platense sobre Independiente Santa Fe.



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¡¡QUÉ TESTAZO!! Mateo Mendía ganó por arriba y anotó el 2-0 de Platense vs. Independiente Santa Fe.



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Para completar la noche, y en tiempo de descuento, Franco Fagúndez selló un descuento que no le sirvió al elenco colombiano para evitar la caída.

LLEGÓ EL DESCUENTO: Fagundez capturó un rebote y anotó el 1-2 de Independiente Santa Fe vs. Platense sobre el final del partido.



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Gracias al triunfo, Platense alcanzó los seis puntos, igualó la línea de Corinthians en la cima de la zona y podría terminar la jornada en esa buena posición.

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Claro que mañana, los dirigidos por Walter Zunino estarán atentos a lo que suceda en el duelo que el Timão y el Carbonero tendrán en São Paulo.