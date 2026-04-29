A Platense le bastó una ráfaga para vencer a Independiente Santa Fe y agigantar la ilusión en la Copa Libertadores
Por la fecha 3, Platense se impuso como local ante Independiente Santa Fe y quedó como el virtual escolta en el Grupo E de la Copa Libertadores 2026.
Luego de su histórica primera victoria en la Copa Libertadores 2026 frente a Peñarol en Montevideo, Platense ratificó su buen andar internacional y derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe por la fecha 3 del Grupo E.
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Tras un primer tiempo disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López, el Calamar mejoró en el segundo tiempo e hizo la diferencia en una ráfaga.
Tanto es así que, gracias a los goles de Tomás Nasif y Mateo Mendía a los 11' y 17 minutos, respectivamente, el Marrón consiguió el 2-0 parcial.
Para completar la noche, y en tiempo de descuento, Franco Fagúndez selló un descuento que no le sirvió al elenco colombiano para evitar la caída.
Gracias al triunfo, Platense alcanzó los seis puntos, igualó la línea de Corinthians en la cima de la zona y podría terminar la jornada en esa buena posición.
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Claro que mañana, los dirigidos por Walter Zunino estarán atentos a lo que suceda en el duelo que el Timão y el Carbonero tendrán en São Paulo.